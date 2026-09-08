U20 Việt Nam xuống hạng, chiến lược gia người Nhật Bản rời ghế HLV trưởng?

HLV Yutaka Ikeuchi nhiều khả năng sẽ không tiếp tục huấn luyện đội U20 Việt Nam.

Các nguồn tin cho biết, HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi nhiều khả năng sẽ không tiếp tục dẫn dắt U20 Việt Nam. Bộ phận chuyên môn của VFF sẽ đánh giá một cách chi tiết toàn bộ quá trình làm việc của nhà cầm quân người Nhật Bản trong giai đoạn vừa qua.

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đứng cuối bảng C với 3 trận toàn thua. Không chỉ không giành được tấm vé vào VCK, U20 Việt Nam còn phải xuống hạng. Đoàn quân áo đỏ sẽ phải tham dự hạng đấu Development ở vòng loại U20 châu Á 2029 và không được quyền tranh vé tham dự VCK. Trước đó, thành tích của U20 Việt Nam tại giải U20 Đông Nam Á 2026 cũng ít nhiều gây thất vọng. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi dừng bước ở ngay vòng bảng sau 2 trận thắng và 1 trận thua.

HLV Yutaka Ikeuchi

Được biết, LĐBĐ Việt Nam không có kế hoạch chấm dứt sớm hợp đồng với ông Yutaka Ikeuchi. Nếu rời vị trí HLV trưởng U20 Việt Nam, chuyên gia người Nhật Bản có thể tiếp tục đóng vai trò trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

Phần lớn thời gian trong sự nghiệp, HLV Yutaka Ikeuchi gắn với đào tạo bóng đá trẻ. Từ năm 2003 đến 2023, ông là giảng viên của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) và đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ trẻ. Ông cũng từng giữ chức vụ Giám đốc Học viện bóng đá nam JFA và HLV trưởng các đội U15, U16, U17 Nhật Bản. Trước khi dẫn dắt U20 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi có thời gian làm cố vấn cho HLV Cristiano Roland ở đội U17 Việt Nam.