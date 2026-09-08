Chê “Indonesia chẳng biết gì về bóng đá”, một nhân vật nổi tiếng nhận về cái kết đắng

Nhân vật này đã bị cư dân mạng Indonesia “tấn công” dữ dội sau khi lỡ buông lời chê đội bóng xứ Vạn đảo.

Trang Bola vừa đăng tải một câu chuyện khá bất ngờ sau vòng loại giải U20 châu Á 2027, đấu trường mà Australia cũng bị loại giống với U20 Việt Nam.

Theo đó, nhà sáng tạo nội dung rất nổi tiếng từ Australia, Olan Tekkers, đã bị cư dân mạng Indonesia “tổng tấn công” sau khi nhân vật này đưa ra phát ngôn rằng Indonesia không hiểu biết gì về bóng đá.

Olan Tekkers đã nói ra điều này trên kênh YouTube The Failed Footballer, khi thảo luận về thất bại của U20 Australia tại vòng loại U20 châu Á 2027.

“Hãy nói về việc U20 Australia không đủ điều kiện dự giải châu Á. Các bạn là nhà đương kim vô địch năm 2025 và giờ thì bị loại. Họ đã thua cả Indonesia.

Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng, nhưng mà thôi nào! Đây là Indonesia đấy, anh bạn. Anh biết đấy, những người này chẳng biết gì về bóng đá cả” - Olan Tekkers đưa ra lời bình luận gây tranh cãi.

Nhân vật nổi tiếng người Australia bị công kích dữ dội sau khi nói rằng "Indonesia chẳng biết gì về bóng đá".

Theo Bola, nhiều CĐV tại Indonesia đã tỏ ra phẫn nộ trước những lời bình luận trên. Để đáp trả, người hâm mộ xứ Vạn đảo thi nhau đưa ra những lời chế giễu Olan Tekkers, đặc biệt là khi chính U20 Indonesia lại là đội đã đánh bại Australia 2-0 ở lượt cuối vòng bảng. Một số CĐV còn đưa ra những lời lẽ vô cùng gay gắt để công kích nhân vật nổi tiếng người Australia.

Tại vòng loại giải U20 châu Á 2027, U20 Indonesia thi đấu ấn tượng, đứng nhất bảng H với 7 điểm. Ngược lại, Australia với vị thế là đương kim vô địch lại trở thành một trong những đội gây thất vọng lớn nhất do bị loại, không thể giành vé dự VCK giải châu Á vào năm sau.