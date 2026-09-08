Báo Trung Quốc: “Từ 1-0 xuống 1-3, bóng đá Việt Nam trải qua ngày đen tối nhất”

Truyền thông Trung Quốc vừa đưa ra những bình luận rất đáng suy ngẫm về thất bại của U20 Việt Nam ở vòng loại giải châu Á.

“Từ 1-0 xuống 1-3, U20 Việt Nam trải qua ngày đen tối nhất: 3 trận thua liên tiếp và xuống hạng, chính thức bị loại khỏi giải châu Á trong hai kỳ tiêp theo”, đây là tiêu đề vừa được trang Sohu (Trung Quốc) đăng tải để nói về thất bại của U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo Sohu, việc U20 Việt Nam bị loại khỏi VCK U20 châu Á 2027, đồng thời phải xuống hạng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

“Ngày 6/9, bóng đá Việt Nam đã trải qua một trong những ngày đen tối nhất trong những năm gần đây.

Trong vòng đấu cuối cùng của bảng C vòng loại Giải vô địch U20 châu Á, đội tuyển U20 Việt Nam, thi đấu trên sân nhà, đã không thể giữ vững lợi thế dẫn trước sau khi sớm được dẫn dắt, để thủng lưới ba bàn trước Iran và chịu thất bại 1-3. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của họ, đẩy họ xuống vị trí cuối bảng.

Nghiêm trọng hơn, ba trận thua này đã đẩy đội tuyển U20 Việt Nam xuống "Giải đấu dự bị", ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống đào tạo bóng đá trẻ. Bên cạnh việc bỏ lỡ Giải vô địch U20 châu Á năm 2027, họ cũng đã bị loại khỏi cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết Giải vô địch U20 châu Á năm 2029” – Sohu viết.

Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm lớn cho U20 Việt Nam.

Hãng truyền thông của Trung Quốc cho rằng U20 Việt Nam đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của VFF, cũng như của người hâm mộ.

“Để giúp U20 Việt Nam giành vé tham dự giải U20 châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều. Nhờ những cố gắng đó, tất cả các trận đấu thuộc bảng C đều được tổ chức tại Việt Nam, mang lại lợi thế sân nhà cho U20 Việt Nam.

Tuy nhiên, đội tuyển được kỳ vọng rất cao trước giải đấu lại có màn trình diễn đáng thất vọng. Ở vòng đầu tiên gặp đội tuyển Triều Tiên đầy bí ẩn, U20 Việt Nam đã phải chịu thất bại nặng nề 0-3. Ở vòng hai gặp Palestine, dù ghi bàn gỡ hòa, nhưng họ vẫn bị đánh bại bởi bàn thắng ở cuối trận. Trong trận cuối mang ý nghĩa chung kết gặp Iran, U20 Việt Nam đã ghi bàn mở tỷ số, mang lại cho người hâm mộ một tia hy vọng chiến thắng, nhưng sau đó họ lại để thủng lưới ba bàn liên tiếp, thua Iran 1-3. Với ba trận thua liên tiếp, họ đã kết thúc vòng loại Giải vô địch U20 châu Á một cách đáng thất vọng”.

Sohu nhấn mạnh vào những hệ luỵ khi U20 Việt Nam phải xuống hạng.

Sohu tiếp tục nói về phản ứng dây chuyền sau những trận thua của U20 Việt Nam:

Điều còn tồi tệ hơn cả việc bị loại ở vòng bảng là phản ứng dây chuyền của việc xuống hạng. Ở vòng loại U20 châu Á tiếp theo, U20 Việt Nam sẽ phải bắt đầu từ ‘giải đấu Phát triển’, và đối thủ của họ sẽ là những "đội bóng yếu" như Brunei, Bhutan và Quần đảo Bắc Mariana, những đội bóng sẽ không mang lại cơ hội rèn luyện thực sự nào cho các cầu thủ Việt Nam ngoài cơ hội ghi bàn”.

Trong phần cuối trang Sohu còn cho rằng việc bị loại khỏi VCK 2 kỳ tiếp theo sẽ ảnh hưởng tới thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam. Đây mới là điều đáng lo nhất.

“Chỉ vài tháng trước, đội tuyển U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành vé tham dự World Cup U17 năm 2026, trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt. "Thế hệ vàng" này được truyền thông và người hâm mộ Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng, nhưng đến năm 2029, những cầu thủ này sẽ không thể bước chân lên sân khấu vòng loại Asian Cup U20, và sự phát triển của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Thua một giải đấu vòng loại không phải là điều tồi tệ; điều tồi tệ là đánh mất tương lai của cả một thế hệ”.