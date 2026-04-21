HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ phú Trần Đình Long nói về VinMental của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thảo Vân |

“Ngành thép là sân chơi tự do, ai vào cũng được”, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long nói, nhấn mạnh doanh nghiệp không e ngại đối thủ mới như VinMetal và xem cạnh tranh là áp lực cần thiết để tự làm mới mình.

Đây là nội dung trả lời của tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tập đoàn Hòa Phát tại Đại hội cổ đông thường niên sáng 21/4.

Trả lời cổ đông về việc thị trường thép xuất hiện thêm các đối thủ mới, trong đó có VinMetal, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát Trần Đình Long thẳng thắn: "Ngành thép là sân chơi tự do, ai muốn làm thì làm".

Ông cho biết, câu chuyện cạnh tranh không phải mới. "Năm ngoái cũng hỏi tôi về Xuân Thiện, năm nay là VinMetal, năm sau có thể lại thêm cái tên khác. Điều đó là bình thường", ông nói, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như Vingroup hay Xuân Thiện "không phải vấn đề đáng lo".

"Ai ra thì cứ ra, chúng tôi không thấy vấn đề gì. Không thể chủ quan, nhưng cũng không cần lo lắng quá", ông Long nói.

Nói về đối thủ cạnh tranh VinMental, Xuân Thiện, tỷ phú Trần Đình Long tuyên bố: 'Ai ra cứ ra, cạnh tranh với Hòa Phát không phải dễ' - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hoà Phát

Người đứng đầu Hòa Phát thừa nhận cạnh tranh là áp lực, nhưng cũng là động lực. Theo ông, nếu thị trường có quá ít đối thủ, doanh nghiệp rất dễ rơi vào trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng".

"Có thêm đối thủ thì bộ máy phải vận động. Anh em không thể lơ là, tất cả các bộ phận phải tự xem lại mình, đầu tư bài bản hơn, làm tốt hơn", ông nói.

Ông Long khẳng định, Hòa Phát không né tránh cạnh tranh, nhưng cũng tự tin vào vị thế của mình. "Cạnh tranh với Hòa Phát không phải dễ", ông nói, đồng thời nhắc lại quan điểm xuyên suốt: "Ai ra thị trường cũng không thành vấn đề, quan trọng là mình làm tốt đến đâu".

Ngoài nội dung về đối thủ cạnh tranh, Đại hội cổ đông Hòa Phát cũng "nóng" lên với loạt câu hỏi của cổ đông từ diễn biến giá cổ phiếu, khả năng cạnh tranh khi làm thép ray và thế hệ lãnh đạo kế cận của tập đoàn.

Năm nay, Hòa Phát đặt lợi nhuận sau thuế 22.000 đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong 5 năm, dự kiến tăng 42% so với thực hiện năm 2025 (15.515 tỷ đồng), cùng doanh thu mục tiêu 210.000 tỷ đồng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại