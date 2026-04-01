Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện bên cạnh Masayoshi Son, Gautam Adani, Mukesh Ambani

Hà Linh |

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang là người giàu nhất Việt Nam (đứng thứ 81 trong danh sách cập nhật theo thời gian thực của Forbes) với khối tài sản hơn 29 tỷ USD.

Theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nằm trong danh sách 5 người có tài sản tăng nhanh nhất trong ngày 15/4, bên cạnh những cái tên đình đám như Mukesh Ambani, Masayoshi Son hay Gautam Adani.

Masayoshi Son (SN 1957) là tỷ phú, doanh nhân người Nhật gốc Hàn, nhà sáng lập kiêm CEO của “gã khổng lồ” công nghệ SoftBank. Mukesh Ambani (SN 1957) và Gautam Adani (SN 1962) là 2 tỷ phú người Ấn Độ, điều hành những đế chế đa ngành trải rộng từ năng lượng, viễn thông, bán lẻ, cảng biển,…

Trong khi đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang là người giàu nhất Việt Nam (đứng thứ 81 trong danh sách cập nhật theo thời gian thực của Forbes) với khối tài sản hơn 29 tỷ USD. Vị doanh nhân sinh năm 1968 là nhà sáng lập, Chủ tịch Vingroup - tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam với nhiều công ty con hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu như công nghiệp – công nghệ (VinFast, VinMetal), dịch vụ (Vinhomes, Vinpearl), hạ tầng (VinSpeed), năng lượng (VinEnergo),…

Cổ phiếu VIC của Vingroup vừa có phiên tăng kịch trần lên mức 177.000 đồng/cp, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lịch sử ghi nhận ngày 7/1/2026. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, bỏ xa những cái tên còn lại trên sàn chứng khoán Việt Nam. Nếu tính chung cả hệ sinh thái đang niêm yết, giá trị vốn hóa nhóm Vingroup lên đến 2 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 20% toàn sàn HoSE.

Ngày 22/4 tới đây, Vingroup sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 126% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lập kỷ lục mới.

Năm 2025 trước đó, Vingroup ghi nhận doanh thu đạt 331.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.065 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và 110% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà tập đoàn này đạt được kể từ khi hoạt động. Tuy nhiên, Vingroup dự kiến sẽ không chia cổ tức mà giữ lại toàn bộ lợi nhuận để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/4 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup cùng các địa phương Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh tổ chức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội – Quảng Ninh. Dự án do VinSpeed làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (~ 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

