Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập thêm VinEnergo Holding vốn 80.000 tỷ đồng: Xuất hiện bóng dáng một tỷ phú khác cùng góp vốn

Trí Đức
|

VinEnergo Holding mới được thành lập với vốn điều lệ gần 80.000 tỷ đồng, trong đó có sự góp mặt của 2 nhân vật không trực tiếp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Ngày 21/5, CTCP VinEnergo Holding được thành lập. Bản chất từ "Holding" trong tên gọi cho thấy bản chất đây là công ty hoạt động chính ở quản lý, chứ không phải ngành năng lượng như các VinEnergo khác. Cũng vì thế, ngành nghề kinh doanh của VinEnergo Holding đang có 2 là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý khác, và nghiên cứu thị trường - thăm dò dư luận.

﻿VinEnergo Holding có vốn điều lệ 79.763 tỷ đồng, khá sát với CTCP Năng lượng VinEnergo với vốn điều lệ 79.923 tỷ đồng.

Một trường hợp "holding" nổi bật khác trong hệ sinh thái Vingroup là GSM VN Holding với vốn điều lệ 43.313 tỷ đồng, sát với 43.400 tỷ đồng của Green and Smart Mobility (GSM), vốn thường được biết đến là taxi Xanh SM chỉ sử dụng xe điện VinFast.

Tháng 4/2026, tại đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã xác nhận về lộ trình IPO của GSM.﻿

Tại VinEnergo Holding, ﻿ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông lớn nhất góp 52.669 tỷ đồng tương đương 66,03%.

Các cái tên khác là Vingroup với 19,04%, Phạm Thu Hương với 4,91%, và Phạm Thúy Hằng với 5,01%. Đây đều là những tên tuổi quen thuộc trong hệ sinh thái Vingroup, như bà Phạm Thu Hương là vợ ông Phạm Nhật Vượng.

﻿Tổng Giám đốc là Nguyễn Anh Khoa, cũng là Tổng Giám đốc CTCP Năng lượng VinEnergo.

Tuy nhiên, có 2 cái tên "xa lạ" với hệ sinh thái Vingroup là Nguyễn Thị Thanh Thủy với 3.596,5 tỷ đồng, tương đương 4,51%; và Bùi Thị Hải Hà với 399,6 tỷ đồng﻿, tương đương 0,5%.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Chủ tịch của One Mount Group, cũng là vợ của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh.

Còn bà Bùi Thị Hải Hà cũng là một nhân vật có nhiều kết nối tới Masterise. Tháng 5/2022, Bùi Thị Hải Hà từng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp).

Dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, nay được biết đến với tên thương mại là The Global City, được sở hữu bởi và có chủ đầu tư là SDI Corp, theo thỏa thuận giữa Masterise và SDI Corp.﻿


