Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển tài xế taxi, trả lương tới 88 triệu đồng/tháng: Địa điểm làm việc là một nơi rất đặc biệt

Green SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu vận hành thử nghiệm dịch vụ taxi điện tại Hà Lan, quốc gia có 1/4 diện tích nằm dưới mực nước biển, đánh dấu thị trường thứ 8 trên toàn cầu và thị trường thứ 2 tại châu Âu của hãng.

Ngày 25/9, Green SM tổ chức sự kiện khai trương kỹ thuật tại Hà Lan, chính thức bắt đầu giai đoạn vận hành thử nghiệm dịch vụ di chuyển thuần điện tại thị trường này. Động thái mới đưa Green SM hiện diện tại Hà Lan, sau khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường tại châu Á và châu Âu. Hà Lan, quốc gia với 1/4 diện tích nằm dưới mực nước biển và 60% dân số sống tại các vùng này, là thị trường thứ 8 trên toàn cầu và thứ 2 tại châu Âu của Green SM, sau Đan Mạch.

Trong giai đoạn đầu, Green SM sẽ triển khai dịch vụ tại các quận Centrum, West và Zuid của Amsterdam. Sau đó, hãng dự kiến từng bước mở rộng sang Oost, Noord, Nieuw-West và Zuidoost, hướng tới phủ dịch vụ trên toàn thành phố.

Theo doanh nghiệp, giai đoạn vận hành thử nghiệm sẽ tập trung vào việc xây dựng đội ngũ tài xế, hoàn thiện quy trình vận hành và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ. Green SM cũng sẽ thu thập phản hồi thực tế từ khách hàng và tài xế để tiếp tục điều chỉnh dịch vụ trước khi vận hành chính thức.

Mở rộng đội ngũ tài xế tại Hà Lan

Cùng với việc đưa dịch vụ vào vận hành thử nghiệm, Green SM triển khai chương trình tuyển dụng và hợp tác với tài xế tại Hà Lan.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tài xế lựa chọn chính sách người lao động có thể nhận mức thu nhập lên tới 3.000 EUR/tháng. Với mô hình thuê xe vận doanh, tỷ lệ chia sẻ doanh thu có thể lên tới 85%.

Những tài xế đầu tiên gia nhập Green SM tại Hà Lan cũng có thể nhận khoản thưởng lên tới 600 EUR, cùng các chính sách ưu đãi dành cho nhóm tài xế tiên phong.

Green SM cho biết việc xây dựng đội ngũ tài xế chuyên nghiệp là một trong những nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển tại thị trường mới, trong đó chú trọng các tiêu chuẩn về phương tiện, an toàn và chất lượng phục vụ.

Ông Richard Nabil Chahine, Tổng Giám đốc Green SM châu Âu, cho biết Hà Lan là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp tại châu Âu. Ở giai đoạn đầu, Green SM ưu tiên xây dựng nền tảng vận hành, tuyển chọn và đồng hành cùng đội ngũ tài xế, đồng thời bảo đảm trải nghiệm nhất quán cho khách hàng.

Đưa taxi điện vào thị trường có hệ sinh thái giao thông điện hóa

Hà Lan được Green SM xác định là thị trường có hệ sinh thái giao thông điện hóa phát triển. Tại đây, doanh nghiệp định hướng kết hợp đội ngũ tài xế được đào tạo với đội xe thuần điện nhằm cung cấp dịch vụ di chuyển với mức giá cạnh tranh.

Nhân dịp triển khai thử nghiệm, Green SM cũng đưa ra chương trình ưu đãi cho khách hàng với mức giảm tới 50% giá trị chuyến đi, tối đa 30 EUR mỗi lần và tối đa 10 lần sử dụng cho mỗi người dùng.

Doanh nghiệp cho biết mục tiêu trong giai đoạn đầu không chỉ là đưa dịch vụ vào vận hành mà còn tìm hiểu nhu cầu và đặc thù của thị trường Hà Lan, từ đó hoàn thiện mô hình trước khi mở rộng hoạt động.

Việc tiến vào Hà Lan tiếp tục nằm trong chiến lược mở rộng quốc tế của Green SM. Từ thị trường đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2023, doanh nghiệp cho biết đã từng bước mở rộng hoạt động sang các thị trường tại châu Á và châu Âu.

Với việc bắt đầu vận hành thử nghiệm tại Amsterdam, Green SM tiếp tục mở rộng mô hình di chuyển thuần điện ra thị trường quốc tế, hướng tới xây dựng một lựa chọn di chuyển bằng xe điện tại Hà Lan.