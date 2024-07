Tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng tuyên bố 'tất cả' cho VinFast, Vingroup đã đầu tư tổng cộng 2,6 tỷ USD vào hãng xe điện này, cho vay thêm hơn 2 tỷ USD

Theo BCTC riêng quý 2/2024, công ty mẹ của Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đang cho các công ty trong hệ sinh thái vay tổng cộng 67.441 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ so với số đầu năm.

Trong đó, công ty mẹ Vingroup ghi nhận dư nợ cho vay với CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast hơn 52.200 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), trong đó có gần 44.826 tỷ đồng các khoản vay ngắn hạn và gần 7.429 tỷ đồng vay dài hạn.

Các khoản cho VinFast vay chiếm hơn 77% tổng các khoản Vingroup cho các công ty con vay. Lãi suất Vingroup cho VinFast vay là 11-12%/năm, tương đương lãi suất cho các công ty con khác vay.

Hai công ty con của VinFast là VinES và VinES Hà Tĩnh cũng đang được cho vay hơn 2.600 tỷ.

Về đầu tư, tính tới cuối quý 2/2024, Vingroup đã rót hơn 65.700 tỷ đồng (tương đương gần 2,6 tỷ USD) vào VinFast, trong tổng cộng hơn 175.900 tỷ đồng (gần 6,7 tỷ USD) đầu tư vào các công ty con.

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên diễn ra vào tháng 5/2024, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup đã từng khẳng định Vingroup sẽ không bao giờ buông bỏ VinFast vì đây không chỉ đơn thuần là câu câu chuyện kinh doanh. Bây giờ VinFast là câu chuyện trách nhiệm của Vingroup.

"Năm ngoái tôi đã tài trợ cho VinFast 1 tỷ USD. Tới đây tôi sẽ thu xếp tài sản của mình và tài trợ thêm 1 tỷ USD nữa cho hãng xe điện. Tôi cũng mong mọi người cùng chung tay đóng góp", tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhấn mạnh.

Đầu tháng 7/2024, VinFast công bố đã giao 12.058 xe, tăng 24% so với quý 1 và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, hãxe điện này đã giao tổng cộng 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo VinFast, do những bất ổn kinh tế và thách thức trên toàn cầu đòi hỏi một chiến lược thận trọng hơn trong những tháng còn lại của năm 2024. Do đó, Công ty điều chỉnh mục tiêu giao xe ở mức khoảng 80.000 xe trong năm 2024, tăng 2,3 lần so với năm 2023 (34.855 xe).