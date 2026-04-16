Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự hào doanh thu tương đương 2,6% GDP Việt Nam: Những ông lớn nào làm được điều tương tự?

Trong báo cáo thường niên 2025, Tập đoàn Vingroup đã đưa ra một con số: Doanh thu của Vingroup trong năm 2025 tương đương khoảng 2,6% GDP toàn quốc.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, quy mô GDP theo giá hiện hành của Việt Nam năm 2025 ước đạt gần 12,85 triệu tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD).

Với quy mô này, để tương đương với 1% GDP, doanh nghiệp phải sở hữu mức doanh thu tối thiểu 128.476 tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp, hiện có khoảng 14 doanh nghiệp có mức doanh thu lớn hơn 1% GDP Việt Nam.﻿ Trong số đó, có 9 doanh nghiệp nhà nước, 4 doanh nghiệp tư nhân và 1 doanh nghiệp liên doanh quốc tế.

Đứng đầu danh sách, PVN, EVN vẫn là những doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Việt Nam. Dù chưa có số liệu chính xác cho năm 2025, PVN công bố doanh thu hợp nhất năm 2025 khoảng 651.000 tỷ đồng, tương đương 5,1% GDP. EVN ước tổng doanh thu hợp nhất đạt 645.195 tỷ đồng, cũng tương đương khoảng 5% GDP.

EVN và PVN là 2 hai tập đoàn kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trụ cột trong ngành năng lượng tại Việt Nam. Cả hai đều là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, đóng góp lớn cho ngân sách và thường xuyên hợp tác trong các dự án năng lượng quốc gia.﻿

Đặc biệt, trong nhóm có doanh thu trên 1% GDP năm 2025, có tới 5 đơn vị khác thuộc kinh doanh xăng dầu và khí đốt bao gồm: Petrolimex (310.000 tỷ đồng), Lọc hóa dầu Nghi Sơn - NSRP (188.000 tỷ đồng), PV Oil (151.000 tỷ đồng), Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR (142.000 tỷ đồng) và PV GAS (135.000 tỷ đồng).

Riêng nhóm ngành xăng dầu và khí đốt đã chiếm gần một nửa danh sách này. Trong đó, PV Oil, BSR và PV GAS đều là công ty con của PVN. Còn NSRP là liên doanh trong đó PVN góp vốn 25,1%; Công ty Dầu khí Kuwait góp vốn 35,1%; Công ty Idemitsu Kosan của Nhật góp vốn 35,1% và Công ty Hóa chất Mitsui của Nhật góp vốn 4,7%.

Ngành điện, ngoài EVN, đơn vị thành viên của EVN là Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt hơn 188.000 tỷ đồng, tương đương 1,5% GDP Việt Nam.

Ngoài ra, Vinacomin, với lĩnh vực chính là khai thác than đá và khoáng sản, năm 2024 có doanh thu hơn 145.000 tỷ đồng, tương đương 1,3% GDP. Năm 2025, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 161.040 tỷ đồng, cũng khoảng 1,3% GDP.

﻿Doanh nghiệp nhà nước cuối cùng còn lại trong danh sách là Viettel, với doanh thu 220.400 tỷ đồng, tương đương 1,7% GDP, cho thấy tầm vóc của doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, câu chuyện bứt phá của khối tư nhân mới chính là điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh kinh tế 2025.

Vingroup, với doanh thu 331.838 tỷ đồng (tương đương 2,6% GDP), tăng 75% so với cùng kỳ năm 2024, là một doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đứng ngang hàng với các tập đoàn năng lượng quốc gia.

Đáng chú ý, trong hệ sinh thái này, Vinhomes cũng đóng góp một phần không nhỏ với 153.000 tỷ đồng (tương đương 1,2% GDP).

Sát cánh cùng Vingroup trong nhóm tư nhân là những tên tuổi như Thế giới Di động (MWG) với doanh thu 156.458 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Và Tập đoàn Hòa Phát với 156.116 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sự phục hồi của ngành xây dựng và đầu tư công trong năm 2025.

Tựu trung lại, 14 doanh nghiệp dù là các tập đoàn Nhà nước hay các tập đoàn tư nhân năng động, tất cả đều đang cộng hưởng để tạo nên một nền kinh tế GDP 514 tỷ USD.