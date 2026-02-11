Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ thưởng nóng cho tài xế trong dịp Tết

Từ ngày 9/2 đến 19/2/2026, Xanh SM triển khai chương trình “Nhận chuyến tới cùng, Xanh thưởng tới bến” dành cho Bác Tài Xanh tại Hà Nội và TP HCM.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển dịp Tết tăng cao, chương trình được thiết kế như một giải pháp vận hành trọng tâm, nhằm đảm bảo luôn có xe đón khách đúng kỳ vọng.

Trong thời gian triển khai, Xanh SM áp dụng chính sách thưởng trực tiếp theo số chuyến được nhận và hoàn thành, với mức thưởng phân theo từng khung giờ.

Cụ thể, Bác Tài Xanh hoàn thành chuyến trong khung giờ từ 6h đến 15h59 được thưởng thêm 8.000 đồng mỗi chuyến; các chuyến hoàn thành từ 16h đến 21h59 – khung giờ cao điểm chiều tối, được thưởng thêm 15.000 đồng mỗi chuyến. Chính sách áp dụng kèm điều kiện duy trì tỷ lệ nhận chuyến và hạn chế hủy chuyến theo quy định, trừ các trường hợp bất khả kháng.

Song song với chính sách dành cho tài xế, Xanh SM cũng sẽ chủ động đảm bảo quyền lợi khách hàng trong các trường hợp chuyến xe đã được ghép nhưng không thể thực hiện như dự kiến. Theo đó, trong vòng 24 giờ, khách hàng sẽ nhận được mã ưu đãi 20% để sử dụng cho một chuyến đi tiếp theo trong thời hạn 7 ngày, như một phần trong cam kết đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.