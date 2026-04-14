Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn phóng vệ tinh siêu nhỏ "make in Vietnam" đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027

Báo cáo thường niên 2025 của Tập đoàn Vingroup đã định hướng VinSpace thuộc trụ cột Công nghệ – Công nghiệp trong hệ sinh thái. VinSpace hoạt động trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, tập trung vào hoạt động nghiên cứu chế tạo chùm vệ tinh siêu nhỏ “Make in Vietnam” nhằm cung cấp các ứng dụng viễn thông, viễn thám,... phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Tập đoàn cũng hé lộ tham vọng đưa VinSpace từng bước làm chủ năng lực chế tạo và đưa những vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027, đồng thời xây dựng cơ sở vật chất phòng sạch, trang thiết bị thử nghiệm và hệ thống trạm mặt đất bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ đã đặt ra. Song song, công ty đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vệ tinh với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển hệ sinh thái kỹ thuật – vận hành – khai thác.

Trên nền tảng đó, VinSpace hướng tới thương mại hoá các ứng dụng vệ tinh phục vụ các ứng dụng viễn thông, viễn thám,... từng bước mở rộng thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn, góp phần nâng cao năng lực phòng thủ chung của hệ sinh thái số.

Tháng 11/2025, Công ty CP VinSpace được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty đăng ký hoạt động 6 ngành nghề, gồm: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, sản xuất máy bay - tàu vũ trụ và máy móc liên quan, vận tải hàng hóa hàng không, hoạt động viễn thông vệ tinh, hoạt động viễn thông khác.

Bên cạnh VinSpace, một số thương hiệu khác trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tập trung vào nghiên cứu công nghệ cao như VinRobotics (Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và tích hợp người máy thông minh); VinMotion (nghiên cứu và ứng dụng công nghệ người máy đa năng) hay VINDYNAMICS (nghiên cứu và phát triển người máy hình người).