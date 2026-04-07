Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỳ tích góp phần đưa quê nhà Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng số 1 cả nước

Theo Báo Hà Tĩnh, quý I/2026 GRDP Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng 12,42% cao nhất trong các tỉnh, thành trên cả nước. Đây là con số đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều biến động, thách thức.

Cùng với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy nhiệt điện của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã vận hành sản xuất trở lại sau thời gian sửa chữa do tác động thiên tai. Các ngành sản xuất thép, ô tô điện, thiết bị điện (packpin, cellpin) đều đạt sản lượng tăng cao, tạo bước nhảy vọt tăng trưởng cho ngành công nghiệp.﻿

Quý I, sản lượng thép đạt khoảng 976 nghìn tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện sản xuất đạt 3.662 triệu kWh, tăng 20,51% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng ô tô điện ước đạt 16.671 xe; packpin đạt khoảng 22.570 pack, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ; cellpin đạt khoảng 3,6 triệu cell, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.



Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quý I/2026 đạt khoảng 13.749 tỷ đồng, tăng 10,34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nguồn vốn ngoài Nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 8.550 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn như Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, nhà máy sản xuất xe máy điện... ﻿

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được khởi công vào ngày 29/06/2025 chỉ sau chưa đầy 7 tháng khởi động dự án, là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu. Nhà máy đặt tại Khu Kinh tế Vũng Áng (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng) với diện tích mặt đất sử dụng khoảng 64,09 ha. ﻿

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 13.254 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 3.976 tỷ đồng, vốn huy động hơn 9.278 tỷ đồng.﻿

Ngoài ra, dự án Nhà máy thép VinMetal Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup).



Dự án được đầu tư với tổng số vốn gần 80.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 460ha nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Nhà máy cung cấp các sản phẩm, dịch vụ: sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng dùng trong xây dựng.﻿