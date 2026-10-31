Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm dự án gần 24.000 tỷ đồng tại tỉnh có điểm cực Tây của Tổ quốc: Từng tuyển 7.000 công nhân, thu nhập tới 33 triệu đồng/tháng, nay có diễn biến mới

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ do Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh thực hiện, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 101,7 ha, trong đó tỉnh đã giao nhà đầu tư 32,76 ha.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Điện Biên có buổi kiểm tra thực địa, họp bàn đánh giá tiến độ triển khai và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại một số dự án trên địa bàn phường Mường Thanh, xã Thanh Yên và xã Thanh Nưa.

Trong số các dự án được kiểm tra có Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, do Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh thực hiện. Doanh nghiệp này là thành viên của Tập đoàn Vingroup.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên, dự án có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 101,7 ha. Trong đó, tỉnh đã giao nhà đầu tư 32,76 ha.

Tính đến thời điểm rà soát, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã trình 70 phương án với tổng diện tích 61,46 ha. UBND xã đã phê duyệt 50 phương án, tương ứng diện tích 39,1 ha, tính đến tối 28/10.

Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, nhà đầu tư đã tạm ứng 58,025 tỷ đồng và chi trả 46,68 tỷ đồng cho 212 trường hợp. Diện tích mặt bằng tạm bàn giao đạt 37,2 ha.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư rà soát những mốc thời gian đã cam kết, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và tập trung xử lý các vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Dự án từng tuyển 7.000 công nhân tại Điện Biên

Trước đó, ngày 11/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ.

Dự án có quy mô hơn 228 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng. Theo quy hoạch, công trình được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, không gian công cộng và các khu thể thao. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.000 người.

Phối cảnh dự án.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là sân golf 18 hố có diện tích gần 87 ha. Dự án cũng được quy hoạch hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, gần 1.000 căn biệt thự và gần 2.000 căn nhà liền kề.

Theo tiến độ dự kiến được công bố trước đó, dự án triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ thời điểm chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố cùng các công trình dịch vụ thể thao và thương mại, dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, dự kiến hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.

Liên quan đến nhu cầu nhân lực phục vụ các dự án tại Điện Biên, tháng 6/2026, Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons, thành viên Vingroup, đặt mục tiêu tuyển khoảng 7.000 lao động tại địa phương. Đây là đợt tuyển dụng quy mô lớn nhằm phục vụ các dự án mới của Vingroup tại tỉnh Điện Biên.

Theo thông tin được công bố thời điểm đó, các vị trí tuyển dụng gồm thợ xây, thợ cốp pha, cơ khí, hàn, bê tông và trát ngoài, với mức thu nhập từ 14 đến 33 triệu đồng/tháng tùy tay nghề. Riêng vị trí tổ trưởng có mức lương từ 32 đến 41 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến tổ chức đào tạo trong 30 ngày đối với lao động chưa có tay nghề. Trong thời gian đào tạo và thử việc, người lao động được hưởng 85% mức lương cùng các chế độ hỗ trợ ăn ở.