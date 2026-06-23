HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông lớn thứ 2 của LPBank

Duy Quang - Ngọc Mai
|

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - sở hữu hơn 146 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,89% vốn điều lệ LPBank.

Ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo danh sách này, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - sở hữu hơn 146 triệu cổ phần LPB, tương ứng 4,89% vốn điều lệ ngân hàng. LPBank ghi chú thay đổi so với thời điểm 31/12/2025 là bổ sung cổ đông Phạm Nhật Vượng từ ngày 23/6. Ước tính, giá trị thương vụ trị giá khoảng 6.725 tỷ đồng.

LPB công bố thông tin về cổ đông sở hữu 1% cổ phần trở lên.

Ngoài ông Vượng, cổ đông sở hữu trên 1% vốn còn lại của LPBank là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) nắm hơn 195 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Người liên quan của Vietnam Post sở hữu thêm 100.544 cổ phần, tương ứng 0,0034% vốn LPBank.

Từ khi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 yêu cầu công khai cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, danh sách được LPBank công bố trước đây chỉ ghi nhận hai cổ đông gồm VNPost và ông Nguyễn Đức Thụy.

Quý I năm nay, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt 403.026 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2025 và tăng 14% so với cùng kỳ. Ba tháng đầu năm, huy động thị trường 1 (thị trường dân cư và tổ chức kinh tế) đạt 409.657 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ.

Những biến động giao dịch quy mô lớn của cổ phiếu LPB trong các năm gần đây luôn dấy lên nhiều đồn đoán về sự thay đổi trong cơ cấu sở hữu. Đặc biệt, thị trường từng chứng kiến nhiều đợt giao dịch thỏa thuận với khối lượng lên tới hàng trăm triệu cổ phiếu LPB, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng giá trị chuyển nhượng. Việc ông Phạm Nhật Vượng chính thức lộ diện với tỷ lệ sở hữu gần 5% phần nào hé mở một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh cổ đông của LPBank.

Theo cập nhật của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 2 tỷ USD chỉ trong một ngày, lên gần 34 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất khu vực Đông Nam Á. Động lực chính đến từ đà tăng của cổ phiếu VIC, VHM.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, các thành viên trong gia đình ông cũng ghi nhận khối tài sản gia tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC. Theo đó, bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup (vợ ông Phạm Nhật Vượng) đã có thêm hơn 245 triệu USD trong phiên 22/6. Tổng tài sản của bà Hương hiện đạt khoảng 3,8 tỷ USD.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup (em gái bà Hương) ghi nhận tài sản tăng khoảng 173 triệu USD, nâng tổng giá trị tài sản lên khoảng 2,7 tỷ USD.


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại