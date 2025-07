Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ 'chơi lớn': Minio Green nâng tầm chạy lên 210 km, sạc nhanh 30 phút - Khách hàng không tốn 1 xu

Hãng xe điện Việt Nam – VinFast vừa công bố sẽ nâng cấp dung lượng và công nghệ pin cho toàn bộ mẫu xe Minio Green nhằm tăng hiệu năng vận hành. Đáng chú ý, việc nâng cấp là hoàn toàn miễn phí và áp dụng cho tất cả các xe đã được khách hàng đăng ký mua trước đó.

Cụ thể, VinFast sẽ nâng dung lượng pin cao áp trang bị cho xe Minio Green từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, giúp quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy tăng từ 170 km lên 210 km (theo tiêu chuẩn NEDC).

Song song với đó, hãng cũng chuyển đổi hệ thống điện - điện tử và động cơ điện từ hệ 100V sang 400V để tăng hiệu suất sạc và khả năng vận hành cho xe. Sau điều chỉnh, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% được rút ngắn còn khoảng hơn 30 phút, mang đến hiệu năng vận hành tốt hơn cho xe và tạo sự thuận tiện cho người sử dụng.

Theo VinFast, việc phát triển thêm các tính năng này sẽ làm hạn bàn giao xe kéo dài hơn so với kế hoạch cũ khoảng 4 tháng. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí tăng thêm do thay đổi kết cấu kỹ thuật, linh kiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất sẽ do VinFast chịu trách nhiệm, khách hàng hoàn toàn không phát sinh chi phí.

Quyết định nâng cấp được VinFast chủ động đưa ra trên cơ sở tiếp thu ý kiến khách hàng và nỗ lực nghiên cứu, phát triển, tối ưu cho xe.

Theo kế hoạch mới, thời gian bàn giao Minio Green dự kiến vào tháng 12/2025. Trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà không muốn lùi thời gian nhận xe, VinFast sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi cọc sang dòng xe khác hoặc hoàn trả số tiền đặt cọc kèm theo một khoản chi phí tương đương với lãi suất tiết kiệm của ngân hàng tính từ thời điểm đặt cọc.

Minio Green là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, với thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển cá nhân của khách hàng lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải. Xe có mức giá 269 triệu đồng (kèm pin), được áp dụng các chính sách ưu đãi hiện hành của VinFast và được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green tới hết tháng 6/2027.