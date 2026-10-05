Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thăng hoa cùng 2 cỗ máy trăm nghìn tỷ: Dưới đất HDBank vượt LPBank vào Top 3, trên trời Vietjet có đội bay lớn nhất Việt Nam

HDBank vừa vượt LPBank về vốn hóa, qua đó vươn lên Top 3 ngân hàng tư nhân niêm yết có giá trị thị trường lớn nhất Việt Nam. Theo dữ liệu tại ngày 2/10, vốn hóa HDBank đạt khoảng 142.000 tỷ đồng, đứng sau VPBank và Techcombank trong nhóm ngân hàng tư nhân.

Nhìn rộng ra toàn ngành, các ngân hàng cổ phần có vốn Nhà nước chi phối vẫn giữ những vị trí vốn hóa lớn nhất. Vietcombank đang dẫn đầu với khoảng 477.000 tỷ đồng, BIDV đạt khoảng 244.000 tỷ đồng, VietinBank khoảng 231.000 tỷ đồng; phía sau là VPBank và Techcombank đứng đầu khối tư nhân cùng quanh mốc 229.000 tỷ đồng.

Khoảng cách giữa HDBank và LPBank đã thay đổi khá nhanh chỉ trong vài tháng. Cuối tháng 6, khi cổ phiếu LPB lên vùng đỉnh 56.000 đồng/cp, vốn hóa LPBank từng đạt gần 167.300 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10, thị giá LPB giảm về 40.200 đồng/cp, kéo vốn hóa ngân hàng về quanh 120.000 tỷ đồng.

Trong khi thứ hạng vốn hóa có thể thay đổi theo từng phiên, quy mô hoạt động của HDBank đã bước sang một tầng nấc mới trong năm nay. Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 soát xét, tổng tài sản HDBank tại ngày 30/6 đạt gần 1,044 triệu tỷ đồng, tăng hơn 12% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt khoảng 659.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 13.188 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank. Theo công bố gần nhất của ngân hàng về cơ cấu sở hữu tại ngày 15/1/2026, bà trực tiếp nắm hơn 169,57 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,39% vốn điều lệ; CTCP Sovico sở hữu hơn 500,14 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,99%.

Ở lĩnh vực hàng không, bà Thảo là Chủ tịch HĐQT Vietjet. Theo số liệu Cục Hàng không Việt Nam tính đến ngày 22/9, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, trong đó Vietjet có 107 chiếc, chiếm khoảng 41,5%. Với quy mô này, hãng hiện có đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam lớn nhất trong số các hãng hàng không trong nước.

Nói cách khác, cứ 10 máy bay mang quốc tịch Việt Nam thì hơn 4 chiếc thuộc đội bay Vietjet. Quy mô này còn có thể tiếp tục tăng khi hãng đang triển khai các đơn hàng lớn với Airbus và Boeing để bổ sung đội bay trong những năm tới.

Trên thị trường chứng khoán, VJC cũng đang dao động quanh mốc vốn hóa 100.000 tỷ đồng. Tại phiên 2/10, cổ phiếu VJC đóng cửa ở mức 129.400 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 99.521 tỷ đồng. Trước đó chưa đầy hai tuần, khi VJC lên 138.000 đồng/cp trong phiên 21/9, giá trị thị trường của Vietjet từng vượt 106.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh bán niên cho thấy quy mô hoạt động của hãng tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu sau soát xét, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 51.536 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.372 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ.

Theo Forbes ngày 4/10, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đạt khoảng 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.033 thế giới. Với mức tài sản này, bà tiếp tục là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.