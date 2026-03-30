Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn đầu tư 8.200 tỷ nâng cấp một sân bay ở miền Trung, có thể đón tới 20 triệu khách/năm

Theo Báo Thanh Hóa, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra vào chiều 28/3, Sở Xây dựng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Sovico để nghiên cứu dự án nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.200 tỷ đồng.

Được biết, Cảng hàng không Thọ Xuân hiện là sân bay lưỡng dụng, phục vụ cả mục đích quân sự và dân dụng, tọa lạc tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Sân bay được đưa vào khai thác dân dụng từ năm 2013 và do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư, vận hành.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam được giao phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và các cơ quan liên quan trong quá trình lập quy hoạch; đồng thời hướng dẫn, giám sát và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Cơ quan này cũng có trách nhiệm làm việc với nhà tài trợ về kinh phí cắm mốc giới và tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng sau khi đồ án được phê duyệt.

Theo quy hoạch được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2020, sân bay Thọ Xuân có công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và định hướng đạt tới 20 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Tuy nhiên, đến năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, trong đó xác định sân bay Thọ Xuân tiếp tục là sân bay cấp 4E, với công suất thiết kế khoảng 5–7 triệu hành khách/năm trong dài hạn.

Sau khoảng 5 năm kể từ khi quy hoạch sân bay Thọ Xuân được phê duyệt, nhiều điều kiện kinh tế, nhu cầu vận tải hàng không và chiến lược phát triển của địa phương đã có sự thay đổi đáng kể, đặt ra yêu cầu phải rà soát, cập nhật lại quy hoạch.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố mới ảnh hưởng đến nhu cầu khai thác, từ đó xây dựng phương án quy hoạch tổng thể đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới và tạo cơ sở triển khai các dự án đầu tư hạ tầng hàng không tại Thanh Hóa.

Về phạm vi nghiên cứu, quy hoạch điều chỉnh bao phủ khu vực sân bay hiện hữu với diện tích khoảng hơn 1.092 ha cùng vùng phụ cận. Nội dung lập quy hoạch sẽ làm rõ vai trò, tính chất và quy mô của cảng hàng không; đồng thời xác định các chỉ tiêu sử dụng đất, tổ chức không gian khu bay, khu mặt đất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Song song đó, phương án quy hoạch cũng sẽ xem xét tổ chức vùng trời, đường bay, phương thức bay, bao gồm cả kịch bản nghiên cứu xây dựng khu bay mới. Trên cơ sở các phương án đề xuất, cơ quan lập quy hoạch sẽ ước tính tổng mức đầu tư theo nhu cầu phát triển và đề xuất lộ trình phân kỳ phù hợp cho từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, việc lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân dự kiến hoàn thành trong quý I/2026, không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Về phía nhà đầu tư, Sovico Group là tập đoàn đa ngành do bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp hiện sở hữu tổng tài sản hơn 187.000 tỷ đồng, với khoảng 40.000 nhân sự, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hàng không, bất động sản, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời là cổ đông sáng lập Vietjet Air và cổ đông lớn của HDBank.



