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Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang tuyển dụng vị trí không cần bằng đại học, chuẩn bị vận hành trung tâm bảo dưỡng gần 100 triệu USD

Yên Chi
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Người lao động cũng phải hoàn thành các khóa đào tạo bảo dưỡng tàu bay cơ bản theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 31/10/2026.

Hãng hàng không Vietjet đang tuyển dụng nhân sự cho vị trí thợ máy bảo dưỡng tàu bay tại 6 địa điểm gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng và Cam Ranh.

Theo thông báo tuyển dụng, ứng viên cần tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật hàng không, cơ điện tử, động lực, điện tử viễn thông, điện - điện tử hoặc các ngành liên quan.

Doanh nghiệp yêu cầu trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC tối thiểu 350 điểm, ưu tiên người có kiến thức về hàng không. Nhân sự trúng tuyển sẽ thực hiện các công việc bảo dưỡng tàu bay dưới sự hướng dẫn của kỹ sư, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị kỹ thuật và báo cáo những bất thường có thể ảnh hưởng đến khả năng bay của máy bay.

Người lao động cũng phải hoàn thành các khóa đào tạo bảo dưỡng tàu bay cơ bản theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 31/10/2026.

Vietjet đang triển khai dự án Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay của Vietjet tại sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD, quy mô khoảng 8,4 ha, gồm hai hangar số 3 và 4, với khả năng bảo dưỡng đồng thời 10 tàu bay. Công trình được khởi công tháng 8/2025 và cất nóc vào tháng 12 cùng năm. Trung tâm dự kiến phục vụ đội bay Vietjet và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước, quốc tế.

Ở mảng tiếp viên, Vietjet vừa tổ chức ngày hội tuyển dụng tại Hà Nội ngày 3/10 với chỉ tiêu 300 người. Theo thông báo tuyển dụng, hãng đưa ra mức thu nhập có thể lên tới 30 triệu đồng/tháng đối với tiếp viên mới và 65 triệu đồng/tháng đối với tiếp viên trưởng.

Tags

vietjet

tàu bay

hãng hàng không

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