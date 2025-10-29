Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã nắm khối tài sản 4,4 tỷ USD, giàu hơn 2 anh em tỷ phú người Brazil của đế chế thịt lớn nhất thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet tăng 6,96% lên mức 187.500 đồng/cp, qua đó thiết lập mức giá cao nhất lịch sử. Trước khi chốt phiên, VJC có thời điểm tăng kịch trần.



Thanh khoản bùng nổ với hơn 3,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Chuỗi phiên tăng giá liên tiếp giúp vốn hóa Vietjet vọt lên hơn 110.900 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm.

Cổ phiếu VJC gây chú ý khi tăng tới 46% trong 2 tháng qua giữa bối cảnh thị trường chung nhiều biến động. ﻿

Không chỉ có cổ phiếu VJC, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị cũng có đà tăng ấn tượng.



Kết phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu HDB đã tăng lên mức 32.200 đồng/cp, tăng 3,54% so với ngày trước đó.﻿

Cùng với sự tăng giá của cổ phiếu, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng tốc nhanh chóng﻿.﻿

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tính đến ngày 28/10 ở mức 4,4 tỷ USD và là người giàu thứ 930 trên thế giới, tăng thêm so với ngày trước đó là 95 triệu USD, tương ứng gần 2.500 tỷ đồng. ﻿

Với vị trí này, bà Thảo đang xếp ngay phía trên 2 anh em tỷ phú Brazil là Wesley Batista và Joesley Batista - chủ sở hữu của JBS S.A., công ty chế biến thịt lớn nhất thế giới.﻿

Vietjet sẽ phát hành 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông nắm 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu . Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng từ 5.916 tỷ đồng lên 7.100 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm 1.183 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh thị trường, cải thiện năng lực đấu thầu và đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.﻿