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Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bơm thêm vốn gấp 6 lần cho ví Galaxy Pay để đầu tư Starlink

Yên Chi
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Sau khi hoàn tất tăng vốn, tổng số tiền Vietjet góp vào Galaxy Pay sẽ đạt 300 tỷ đồng, gấp 6 lần trước đây. Nguồn vốn bổ sung được sử dụng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink phục vụ hoạt động của hãng hàng không.

Vốn góp tại Galaxy Pay tăng gấp 6 lần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) vừa thông qua chủ trương góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay.

Sau giao dịch, tổng phần vốn góp của Vietjet tại doanh nghiệp này sẽ tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, tương đương gấp 6 lần quy mô trước đó.

Theo nghị quyết ký ngày 13/8 và được Vietjet công bố ngày 14/8/2026, số vốn bổ sung được sử dụng để đầu tư hệ thống Internet vệ tinh Starlink, qua đó hỗ trợ hoạt động của hãng hàng không.

Động thái này diễn ra sau khi Vietjet ký hợp đồng cung cấp Internet trên máy bay với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam vào ngày 20/5/2026, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của hãng.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh thuộc SpaceX, tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Tháng 2/2026, Starlink Services Việt Nam được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp được triển khai 4 trạm cổng và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối, theo thông tin từ Báo Chính phủ.

Vietjet chưa công bố số lượng máy bay dự kiến được trang bị Starlink, thời điểm đưa dịch vụ vào khai thác hay phương án thu phí đối với hành khách. ﻿

Galaxy Pay đang làm gì trong hệ sinh thái Vietjet?

Galaxy Pay được thành lập tháng 7/2020 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Vietjet cho thấy hãng hàng không này đang sở hữu 100% vốn tại Galaxy Pay.

Đến tháng 8/2021, Galaxy Pay được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Phạm vi hoạt động gồm cổng thanh toán điện tử, hỗ trợ thu hộ - chi hộ và ví điện tử.

Sản phẩm ví điện tử của công ty từng mang tên Galaxy Pay. Từ ngày 1/1/2026, thương hiệu này được đổi thành SkyPay; việc đổi tên không làm thay đổi tài khoản, số dư và các tính năng của người dùng.

SkyPay hiện tồn tại dưới dạng ứng dụng độc lập, đồng thời được tích hợp trên website, ứng dụng Vietjet Air và nền tảng khách hàng thân thiết SkyJoy. Ví hỗ trợ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mua vé máy bay Vietjet và thanh toán bằng mã QR.

Phát hiện bị lừa đảo, vì sao điều cần làm đầu tiên không phải là khoá tài khoản ngân hàng hay đổi mật khẩu ứng dụng?
Tags

Galaxy Pay

Elon Musk

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vietjet

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