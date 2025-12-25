Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang: "Vẫn sẽ luôn tin và yêu vào màu tím", Masan Consumer chốt quyền chia thưởng 47,5% ngay ngày chào sàn HOSE

Sáng ngày 25/12/2025, cổ phiếu MCH chính thức niêm yết trên sàn HOSE. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan đã chia sẻ thông điệp gửi tới các cổ đông: "Mỗi ngày chúng ta sẽ đối diện với xanh, với vàng, với đỏ, với xanh nhạt. Nhưng như một người Masan, chúng ta vẫn sẽ luôn tin và yêu vào màu tím" .

Song song với việc chuyển sàn, Masan Consumer đã gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo ngày 12/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để phân phối lợi nhuận và tăng vốn điều lệ. Tổng tỷ lệ cổ đông được hưởng trong đợt này lên tới 47,5%.

Ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group và Chủ tịch Masan Consumer nhận quyết định từ lãnh đạo HOSE

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Với hơn 1,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer dự kiến chi khoảng 2.641 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian chi trả được ấn định vào ngày 30/01/2026. Việc dòng tiền mặt về tài khoản ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tạo ra điểm nhấn thanh khoản đáng chú ý cho các nhà đầu tư nắm giữ mã MCH.

Bên cạnh dòng tiền mặt, công ty đồng thời triển khai phương án tăng lượng cổ phiếu lưu hành thông qua hai nguồn phát hành với tổng tỷ lệ 22,5%. Doanh nghiệp sẽ sử dụng hơn 10,8 triệu cổ phiếu quỹ hiện có để chia lại cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1,03%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Phần lớn lượng cổ phiếu phát hành thêm đến từ hoạt động tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Masan Consumer dự kiến phát hành hơn 226,8 triệu cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 21,47%. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, một cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ nhận về tổng cộng 224 cổ phiếu mới từ cả hai nguồn phát hành trên.

Cũng tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/01/2026, Masan Consumer sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thời gian thực hiện các thủ tục lấy ý kiến dự kiến diễn ra trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2026. Các động thái liên tiếp về cổ tức và tăng vốn ngay khi vừa niêm yết trên sàn HOSE cho thấy định hướng củng cố quy mô vốn hóa của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Đánh giá về triển vọng cổ phiếu sau chuyển sàn, đại diện Chứng khoán Vietcap nhận định MCH sẽ mang đến "khẩu vị" mới cho thị trường, bổ sung vào nhóm vốn hóa lớn vốn đang bị chi phối bởi ngân hàng và bất động sản.

Với định giá tiệm cận 9 tỷ USD, MCH đứng trước cơ hội lọt rổ chỉ số VN30, FTSE EM và các quỹ ETF ngoại (như VanEck, Xtracker) sau 6 tháng giao dịch. Bên cạnh đó, triển vọng được cấp margin (giao dịch ký quỹ) khi đủ điều kiện cũng được dự báo là động lực quan trọng kích thích thanh khoản từ nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Về nền tảng doanh nghiệp, Masan Consumer hiện nắm giữ vị thế chi phối trong nhiều ngành hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam với hệ sinh thái thương hiệu đa dạng như Chin-Su, Nam Ngư, Omachi hay Wake-up 247.

Chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn tới của công ty tập trung vào hai trụ cột chính: cao cấp hóa danh mục sản phẩm tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu thông qua chiến lược "Go Global".