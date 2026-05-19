Không phải những bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng, “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đón sinh nhật thứ 76 tại khoa Ung Bướu Huyết học, bệnh viện Nhi đồng 2.

Tiệc sinh nhật bất ngờ cùng các bệnh nhi

Như thành thông lệ suốt nhiều năm qua, ông Johnathan Hạnh Nguyễn thường lặng lẽ ghé thăm Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Trên những dãy hành lang quen thuộc của Khoa Ung bướu, rất nhiều người nhanh chóng nhận ra người đàn ông trong trang phục giản dị này. Đây là nơi ông đến mỗi năm vài lần để thăm hỏi và sẻ chia gánh nặng điều trị với các bệnh nhi.

Nhưng năm nay, người vốn quen với sứ mệnh “cho đi” đã bất ngờ nhận lại một món quà ấm áp. Khi bước vào căn phòng bệnh vốn là nơi chiến đấu với bệnh tật của 8 bệnh nhi cùng người thân, tiếng vỗ tay đồng thanh theo nhịp bài hát Happy Birthday vang lên. Vị doanh nhân quyết liệt trên thương trường này phút chốc trông thật ngại ngùng, vẫy tay chào rồi ngồi xuống nắm chặt tay một em nhỏ, cố giấu đi sự xúc động đang trào dâng.

Không có bánh “xịn” cũng chẳng sao, vì bé Bảo đã vẽ tặng ông Johnathan hẳn một chiếc bánh ba tầng màu hồng thắp nến sáng rực.

Trong căn phòng bệnh viện, vị tỷ phú trở thành người ông, người bác gần gũi mà lũ trẻ yêu quý. Các cháu bước lại, gửi tặng "ông Johnathan" mấy chiếc thiệp cắt giấy thủ công hình trái tim, có những tấm thiệp tự tay trang trí, điểm xuyết mấy bông hoa đỏ xinh xắn, và cả mấy chiếc bánh sinh nhật ba tầng tô màu hồng rực rỡ. Quà tặng từ tấm lòng, vì thế, là thứ quý giá hơn hiện vật xa xỉ.

Cạnh đó, bé Sơn, một bệnh nhi từng nhận được sự hỗ trợ kịp thời của ông, cũng gửi lời cảm ơn chân thành bằng nét chữ vô cùng đáng yêu. Cũng trong dịp ghé thăm này, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng gửi hoa chúc mừng để cảm ơn ông vì hành trình hỗ trợ bệnh viện và bệnh nhi suốt nhiều năm nay.

Có một sự trùng hợp xúc động: tất cả những tấm thiệp của các em đều chúc ông thật nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi. Với những đứa trẻ đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, sức khỏe là vốn quý nhất, và các em mang điều ước thiêng liêng đó tặng ông.

Lời chúc ấy chạm đến trái tim của vị doanh nhân mang trong mình căn bệnh tim nặng và từng 3 lần đặt stent. Nhìn những cánh tay còn thâm tím vết kim tiêm ôm chặt lấy cổ ông, ai cũng mong cho hành trình cống hiến cho trẻ em nghèo, cho bệnh nhi và những chiến sĩ nơi biên cương của ông cần phải tiếp tục kéo dài hơn nữa.

Một nhà hảo tâm yêu trẻ em

Trong suốt 40 năm làm từ thiện, ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho trẻ em nghèo và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, "đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước".

Vị tỷ phú trao quà cho các cháu nhỏ trong chính ngày sinh nhật của mình.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hình ảnh người đàn ông tóc hoa râm, áo sơ mi, quần âu giản dị, tay xách chiếc túi giấy màu đen có dòng chữ “Very Special” đã không còn xa lạ, đặc biệt với các gia đình bệnh nhi điều trị lâu năm. Đều đặn mỗi năm 3 lần vào dịp Tết, giữa năm và Giáng sinh, chiếc túi ấy lại mang theo những món quà nhỏ cùng những bao lì xì chan chứa tình thương, tiếp thêm nghị lực cho các "thiên thần nhỏ".

Không chỉ hỗ trợ các em, ông còn thấu hiểu những vất vả thầm lặng của đội ngũ hậu cần. Ngoài tặng tiền trực tiếp cho hàng trăm bệnh nhi, mỗi bé 5-10tr mỗi lần thăm hỏi, ông còn tặng thêm tiền cho đội ngũ nhân viên vệ sinh, tạp vụ của bệnh viện, lắp thêm thang máy, đóng góp 500 triệu đồng cho Khoa Ung bướu để hỗ trợ chi phí mua thuốc hiếm.

Chủ tịch IPPG từng chia sẻ, Quỹ cộng đồng IPPG do gia đình ông sáng lập đến nay đã có hơn 15 năm đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, và hơn một thập kỷ sát cánh cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Bởi với ông Johnathan Hạnh Nguyễn, khi được cho đi, ông cảm giác được sống đúng với trái tim và với phẩm chất mà ông luôn tự hào về dân tộc Việt Nam: nhân hậu, vững vàng và bền bỉ sẻ chia.