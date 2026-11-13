Tỷ phú Jensen Huang suy sụp, buông xuôi trước khi quyết định rời ghế CEO Nvidia

Vào những giờ cuối cùng trước khi từ chức, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang trông hoàn toàn suy sụp. Nguồn năng lượng huyền thoại từng làm nên tên tuổi ông trong thế giới công nghệ dường như đã cạn kiệt.

Cựu CEO Nvidia - Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Sau nhiều ngày chật vật giữ ghế CEO tại Nvidia vì vướng vào hàng loạt bê bối tình ái, ông Jensen Huang đã chấp nhận từ chức vào ngày 12/11. Một người am hiểu tình hình cho biết, phong thái quyết đoán thường thấy ở Huang đã biến mất. Vào những giờ cuối cùng, ông bắt đầu thốt ra những câu kiểu như “sao cũng được” hay “tôi chẳng quan tâm nữa”.

Trong suốt nhiều thập kỷ xây dựng Nvidia thành một “gã khổng lồ” trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo (AI), ông Huang nổi tiếng là người tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ cấu trúc chip cho đến các gói đãi ngộ dành cho cả những nhân viên cấp thấp nhất.

Giờ đây, trong mắt những người có mặt tại Nvidia, ông đã hoàn toàn buông xuôi.

Theo những người đã trò chuyện với cựu CEO trong vài ngày gần đây, ông Huang đã tỏ thái độ hối lỗi, tự chỉ trích bản thân bằng những lời lẽ nặng nề.

Đây là cú ngã đầy bất ngờ và chóng vánh đối với một tỷ phú, một “gã khổng lồ” trong ngành công nghệ - người chỉ mới hai tuần trước còn là gương mặt đại diện cho trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Với phong thái thẳng thắn và đầy năng lượng, ông từng gây ấn tượng mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, góp phần định hình chính sách công nghệ toàn cầu và thu hút sự ngưỡng mộ của đông đảo công chúng trong các chuyến công tác quốc tế.

Thật khó để sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo hiện nay có thể diễn ra nếu thiếu vắng Huang, công ty của ông và các con chip mà họ tạo ra. Cũng khó mà tưởng tượng được cục diện sẽ ra sao sau khi ông rời khỏi vị trí lãnh đạo.

Trong một email gửi nhân viên sau khi ông Huang từ chức, Harvey Jones - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - viết: “Những đóng góp của Jensen Huang cho Nvidia là vô cùng to lớn. Nvidia là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trên thế giới”.

Từ nghi vấn đến lời thừa nhận của vị cựu CEO

Khi thông tin xuất hiện vào cuối tháng 10 cho thấy Huang có mối quan hệ thân thiết với một người phụ nữ Trung Quốc, tưởng chừng như ông vẫn sẽ trụ vững.

Hội đồng quản trị - vốn bao gồm phần lớn là các nhà đầu tư lâu năm, đối tác kinh doanh và bạn bè của Huang - tỏ ra ngần ngại trong việc xử lý các thông tin này, thậm chí còn không muốn đưa ra bình luận công khai.

Hầu hết các bản tin đều tránh đề cập trực tiếp đến bản chất mối quan hệ giữa vị CEO này với bà Alice Huang.

Tỷ phú Jensen Huang và người tình tin đồn Alice Huang. (Ảnh: Organiser)

Huang đã khẳng định với bạn bè và đồng nghiệp rằng ông không hề phản bội vợ mình. Và ông vẫn một mực phủ nhận điều đó kể từ cuối năm 2025, khi vấn đề này được đặt ra trong nội bộ công ty.

Tại một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng trên cương vị CEO, ông Huang chia sẻ với Bloomberg News rằng mối quan hệ của ông với bà Alice Huang cũng giống như mối quan hệ với các khách hàng và giám đốc điều hành người Trung Quốc khác.

“Mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có gì khác biệt cả”, ông nói.

Bước ngoặt xảy đến vào ngày 6/11, khi tờ Financial Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết mối quan hệ giữa ông Jensen Huang và bà Alice Huang thực chất là một mối quan hệ tình cảm.

Ngay sau đó, Tim Teter - cố vấn pháp lý của Nvidia - đã đến tận nhà ông Huang để đối chất, và ông đã thừa nhận sự việc.

Lúc này, phần lớn các thành viên hội đồng quản trị vẫn không muốn đưa ra lập trường công khai, nhưng ông Teter - với tư cách là thư ký hội đồng quản trị - đã thúc giục họ phải hành động.

Hội đồng quản trị thông báo sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc. Một công ty luật danh tiếng, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, được giao nhiệm vụ dẫn đầu cuộc điều tra.

Ngày 8/11, ông Huang gửi email cho toàn công ty, thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng, gửi lời xin lỗi đến gia đình và cam kết sẽ “hợp tác đầy đủ” với cuộc điều tra của hội đồng quản trị.

Quyết định từ chức

Khi bê bối ngày càng lan rộng, có bằng chứng cho thấy sự việc này đã khiến ông Huang sao nhãng khỏi hàng loạt trọng trách của mình tại công ty.

Trong cơ cấu tổ chức đặc thù của Nvidia, ông Huang trực tiếp quản lý khoảng 60 nhân sự cấp cao.

Toàn bộ nhân sự trong công ty phải gửi email liệt kê năm ưu tiên hàng đầu của họ. Dựa vào đó, ông Huang sẽ kiểm tra xem mọi người có đang tập trung vào những nhiệm vụ mà ông cho là quan trọng nhất hay không.

Thông thường, ông luôn phản hồi họ ngay lập tức, bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tốc độ phản hồi đã trở nên chậm hơn.

Vào ngày 11/11, tờ The New York Times đưa tin ông Huang còn có mối quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe tại Nvidia.

Lần này, hội đồng quản trị đã hành động nhanh chóng. Các thành viên hội đồng quản trị họp trực tuyến vào ngày 11/11, và cuộc họp kéo dài đến tận đêm khuya.

Kết quả là, ông Huang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với công ty.

Sáng hôm sau, ngày 12/11, hội đồng quản trị thông báo Giám đốc tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền. Bà đã nhanh chóng trấn an các nhân viên đang hoang mang. “Tôi đặt niềm tin sâu sắc vào công ty này và tương lai của nó”, Kress viết trong một email.

“Hơn bất cứ điều gì, tôi đặt niềm tin vào mỗi cá nhân các bạn, vào khách hàng và đối tác của chúng ta, cũng như vào vai trò thiết yếu mà chúng ta đảm nhận mỗi ngày trong nền kinh tế toàn cầu. Hội đồng quản trị, đội ngũ nhân viên và cá nhân tôi đều thấu hiểu rằng đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi vô cùng trân trọng sự kiên cường, tính chuyên nghiệp và sự cống hiến không ngừng nghỉ của các bạn. Xin cảm ơn”.

Bà Kress cho biết Nvidia sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể công ty vào ngày 18/11.

Trước đó một ngày, Nvidia dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh, với dự báo từ các nhà phân tích tại Phố Wall cho thấy doanh thu hằng quý có thể tăng gần gấp đôi.

Hiện tại, hội đồng quản trị đang đối mặt với thách thức khó khăn trong việc tìm người thay thế ông Huang.

Một số cái tên được cho là có khả năng nằm trong danh sách ứng viên tiềm năng bao gồm CEO của Advanced Micro Devices (AMD) - Lisa Su, và CEO của Arm Holdings - Rene Haas.

Thật khó để hình dung ai đó có thể đảm nhận trọn vẹn tất cả các vai trò mà ông Jensen Huang từng nắm giữ - từ chuyên gia công nghệ, nhà điều hành, người làm tiếp thị, người vận động chính sách, cho đến hình ảnh biểu tượng của công ty. Hơn nữa, Nvidia trước nay cũng chưa từng xây dựng một kế hoạch kế nhiệm theo cách truyền thống.

Dù tốt hay xấu, trong tương lai, Nvidia sẽ dần trở nên giống như một công ty thông thường, được vận hành theo những phương thức quản trị phổ biến hơn.

Về phần ông Huang, ông sẽ khó có thể rút lui khỏi đời sống công chúng, ngay cả khi ông muốn làm vậy.

Trong những tuần tới, ông dự kiến sẽ phải ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ. Tại đây, các nhà lập pháp sẽ đặt câu hỏi về mối quan hệ của ông với bà Alice Huang, cũng như liệu mối quan hệ này có gây rủi ro cho các bí mật công nghệ liên quan đến những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia hay không.

Theo những người từng trò chuyện với ông Huang, trong những ngày gần đây, ông khẳng định bản thân không còn bận tâm đến điều gì sẽ xảy ra với chính mình nữa.

Ông cho biết mối bận tâm lớn nhất hiện tại là vợ mình, cùng với mong muốn không làm “huỷ hoại cuộc sống” của những người phụ nữ khác - những người đang bị dư luận đồn đoán là có mối quan hệ tình cảm với ông.