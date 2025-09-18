Tỷ phú giàu nhất thế giới đang đi xe gì?

Khi nhắc đến garage của các tỷ phú, người ta thường hình dung ra những chiếc Bugatti, Pagani hay Koenigsegg phiên bản giới hạn. Nhưng với Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle và là người giàu có nhất hành tinh, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Bộ sưu tập của ông không chỉ phản ánh sự giàu có, mà còn cho thấy một gu thưởng thức xe hơi cực kỳ tinh tế, với một tình yêu đặc biệt dành cho những kiệt tác kỹ thuật đến từ Nhật Bản.

Tỷ phú Larry Ellison có một bộ sưu tập xế xịn rất đặc biệt

Dưới đây là những "chiến mã" nổi bật nhất trong bộ sưu tập của vị tỷ phú này, cùng mức giá đáng kinh ngạc của chúng.

Lexus LFA - Biểu tượng gắn liền với tên tuổi

Đây là chiếc xe được nhắc đến nhiều nhất khi nói về Larry Ellison. Ông thường xuyên bị bắt gặp tự mình cầm lái siêu xe Lexus LFA màu trắng trên đường phố. Được trang bị động cơ V10 do Yamaha chế tác thủ công, LFA nổi tiếng với âm thanh được ví như "tiếng thét của thiên thần", một trong những âm thanh động cơ hay nhất từng được tạo ra.

Giá trị ban đầu: Khoảng 375.000 USD (hơn 9,5 tỷ VNĐ) khi ra mắt.

Giá trị hiện tại: Do chỉ có 500 chiếc được sản xuất, giá trị của LFA đã tăng vọt. Một chiếc xe trong tình trạng tốt hiện nay có thể được bán với giá trên 1,5 triệu USD (hơn 38 tỷ VNĐ).

Acura NSX - Tình yêu bất diệt với siêu xe Nhật Bản

Câu chuyện về Larry Ellison và Acura NSX đã trở thành huyền thoại. Sau khi liên tục gặp vấn đề về độ tin cậy với những chiếc Ferrari của mình, ông đã chuyển sang sử dụng Acura NSX và hoàn toàn bị chinh phục. Ông yêu thích nó đến nỗi đã sở hữu tới 7 chiếc và có truyền thống nổi tiếng là mua vài chiếc mỗi năm để tặng cho những người bạn thân và nhân viên xuất sắc nhất.

Giá trị ban đầu: Khoảng 80.000 USD (hơn 2 tỷ VNĐ) vào những năm 90.

Giá trị hiện tại: Mẫu NSX thế hệ đầu đã trở thành một món đồ sưu tầm được săn đón. Những chiếc xe được bảo quản tốt có thể có giá trên 150.000 USD (hơn 3,8 tỷ VNĐ).

McLaren F1 - siêu xe đắt giá nhất

Là "chén thánh" trong bất kỳ bộ sưu tập xe hơi nào, Larry Ellison từng sở hữu một chiếc McLaren F1 đời 1995 màu bạc huyền thoại. Đây là một trong những siêu xe vĩ đại nhất mọi thời đại. Dù đã bán nó vào năm 2010 với giá 3,6 triệu USD, đây vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử sưu tập của ông.

Giá trị ban đầu: Khoảng 815.000 USD (hơn 20 tỷ VNĐ).

Giá trị hiện tại: Mẫu xe này cực kỳ hiếm và giá trị đã tăng phi mã. Chính chiếc xe của Ellison gần đây đã được rao bán và được các chuyên gia định giá lên tới hơn 23 triệu USD (hơn 586 tỷ VNĐ).

Vẫn còn những 'mảnh ghép' đắt giá khác

Bên cạnh tình yêu với xe Nhật, garage của Ellison còn có sự góp mặt của những tên tuổi lớn khác:

Ferrari Enzo: Một trong những siêu xe mang tính biểu tượng nhất của Ferrari, chỉ có 400 chiếc được sản xuất.

Giá trị hiện tại: Khoảng 3 - 5 triệu USD (từ 76 đến 127 tỷ VNĐ).

Audi R8: Một siêu xe Đức hiện đại, mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Giá trị ban đầu: Khoảng 170.000 USD (hơn 4,3 tỷ VNĐ).

Lexus LS 600h L: Mẫu sedan hạng sang đầu bảng của Lexus, được cho là phương tiện ông thường sử dụng cho các công việc hàng ngày.

Giá trị ban đầu: Hơn 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ VNĐ).

Có thể thấy, bộ sưu tập của Larry Ellison không chỉ là một sự phô trương tài sản. Nó thể hiện một niềm đam mê sâu sắc đối với kỹ thuật, hiệu suất và đặc biệt là độ tin cậy – một triết lý rất khác biệt so với nhiều tỷ phú khác trên thế giới.