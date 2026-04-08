Tỷ phú "giàu nhất mọi thời đại" Rockefeller dạy con: Muốn công thành danh toại, 2 KIỂU người nhất định phải kết giao trong đời

John D. Rockefeller được xem là người giàu nhất lịch sử, với khối tài sản quy đổi tương đương gần 1,5% GDP Mỹ thời bấy giờ. Là nhà sáng lập Standard Oil, ông từng kiểm soát tới 90% ngành lọc dầu, xây dựng đế chế dựa trên kỷ luật thép, lối sống tiết kiệm và tư duy biến khó khăn thành cơ hội.

Không phải ngẫu nhiên mà hơn một thế kỷ trôi qua, cái tên Rockefeller vẫn là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Đằng sau khối tài sản khổng lồ là một hệ thống tư duy chặt chẽ, những nguyên tắc sống rõ ràng và đặc biệt là triết lý giáo dục gia đình được xây dựng có chủ đích.

Trong nhiều bức thư gửi con trai sau này được tổng hợp thành cuốn “38 bức thư Rockefeller viết cho các con” - ông không chỉ nói về kinh doanh, mà còn nhấn mạnh cách sống, cách xây dựng nhân cách và đặc biệt là cách chọn bạn mà chơi. Với tỷ phú Rockefeller, thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn phụ thuộc lớn vào những người đồng hành.

Điều đáng chú ý là, khi đã đạt tới đỉnh cao tài chính, ông không xem tiền bạc là thứ quan trọng nhất để lại cho thế hệ sau. Thay vào đó, Rockefeller tập trung xây dựng “di sản tư duy” - thứ có thể định hình cả một cuộc đời.

Một trong những thông điệp xuyên suốt ông nhấn mạnh là nếu muốn đi xa và đi lâu, hãy chọn đúng người để đi cùng.

Muốn thành công, hãy kết giao với 2 kiểu người

Trong tư duy của tỷ phú Rockefeller, bạn bè không đơn thuần là mối quan hệ xã hội, mà là “đòn bẩy” có thể kéo một người tiến lên hoặc giữ họ lại phía sau. Và theo ông, có hai kiểu người mà bất kỳ ai cũng nên chủ động kết giao.

Thứ nhất, những người có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân

Tỷ ohus Rockefeller cho rằng nhiều người thất bại không phải vì thiếu năng lực, mà vì họ không thực sự tin mình có thể làm được. Người có niềm tin vững chắc sẽ dám đặt mục tiêu lớn, dám thử và không dễ bị lung lay trước thất bại hay ý kiến bên ngoài.

Quan trọng hơn, sự tự tin có tính lan tỏa. Khi ở cạnh những người luôn tin vào bản thân, bạn sẽ dần hấp thụ cách họ suy nghĩ, cách họ đối diện với khó khăn. Ngược lại, môi trường đầy hoài nghi và bi quan rất dễ kéo bạn đi xuống mà không nhận ra. Nói cách khác, chọn bạn cũng là chọn “hệ điều hành tư duy” cho chính mình.

Thứ hai, những người luôn hành động, chứ không nói nhiều

Nếu niềm tin là điểm khởi đầu, thì hành động mới là yếu tố quyết định kết quả. Tỷ phú Rockefeller nhiều lần nhấn mạnh không có hành động, mọi kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ dừng ở ý tưởng.

Ông đánh giá cao những người sẵn sàng bắt tay vào làm, chấp nhận sai rồi sửa và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Khi kết giao với những người như vậy, bạn sẽ bị cuốn vào nhịp vận động của họ và từ đó học cách làm việc, cách xử lý vấn đề đến thói quen không trì hoãn. Đó là một dạng “áp lực tích cực” buộc bạn phải thay đổi.

Thành công phụ thuộc nhiều vào môi trường