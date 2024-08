Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc ban Tiếp thị - Công ty du lịch Vietravel, đơn vị tiếp đón đoàn khách VIP cho biết, vị tỷ phú dẫn 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch là người đứng đầu tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited. "Đây cũng là 1 trong top 5 các tỉ phú lớn nhất tại Ấn Độ. Đồng hành cùng đoàn, vị tỉ phú này sẽ có mặt tại Việt Nam", bà Khanh tiết lộ.

Theo Forbes Ấn Độ, Sun Pharmaceutical Industries Limited là công ty dược phẩm lớn nhất Ấn Độ và là nhà sản xuất dược phẩm gốc (generic) lớn thứ sáu trên thế giới. Công ty sản xuất và bán các công thức dược phẩm và hoạt chất dược phẩm cho hơn 100 quốc gia trên toàn cầu, doanh thu khoảng 5,4 tỷ USD.

Vị tỷ phú sẽ cùng nhân viên tận hưởng chuyến du lịch Việt Nam tại Hà Nội, Ninh Bình và vịnh Hạ Long. Đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ, thời gian hoàn tất tour kéo dài từ 27/8 đến hết ngày 7/9.

Ông Dilip Shanghvi, sáng lập và điều hành Sun Pharma, cũng là một tỷ phú.

Bà Khanh nói, đoàn khách đều là người của công ty Sun Pharmaceutical Industries Limited. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng chủ yếu là người Ấn Độ, được xếp vào nhóm khách có mức chi tiêu cao. Đây là đoàn khách Ấn Độ chất lượng cao, đông nhất từ trước đến nay đến Quảng Ninh và cũng là đoàn khách quy mô lớn nhất trong lịch sử 30 năm của Vietravel.

Nói về lý do được tỷ phú Ấn Độ lựa chọn và "book tour" từ 2-3 tháng trước, bà Khanh chia sẻ lý do quan trọng nhất là: "Với kinh nghiệm 30 năm hình thành và phát triển, cho đến nay, Vietravel đã triển khai thành công nhiều đoàn khách Inbound với quy mô lớn, đảm bảo chất lượng cũng như an toàn trên hành trình tour cho du khách với mức chi phí hợp lý".

Điểm nhấn quan trọng chính là với quy mô và số lượng quá lớn, việc đảm bảo khâu điều hành đối với doanh nghiệp lữ hành là không dễ. Vietravel đã chuẩn bị kịch bản chi tiết về chuỗi hoạt động mà du khách sẽ tham gia, để mỗi khách hàng đều có được những trải nghiệm trọn vẹn trong 5 ngày tham quan du lịch kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng tại Hà Nội, Vịnh Hạ Long & Ninh Bình.

Chẳng hạn, các dịch vụ đều được Vietravel lưu ý sắp xếp ở chất lượng từ 4-5 sao, hệ thống lưu trú, nhà hàng đảm bảo vệ sinh, chất lượng và an toàn cho quý du khách. Riêng hệ thống lưu trú sẽ được doanh nghiệp chọn lựa cẩn thận theo từng địa điểm du lịch.

"Đối với du khách Ấn, vấn đề với món ăn trong đó nhấn mạnh về tính chay - mặn trong quá trình chế biến, kiêng các loại thịt tuỳ theo tín ngưỡng & tôn giáo... Vietravel đều linh động để điều chỉnh và sắp xếp", bà Khanh nói.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho rằng, đội ngũ hướng dẫn viên sở hữu ngoại ngữ đạt chuẩn, kiến thức về điểm đến sâu rộng, kỹ năng thuyết trình và kể chuyện cùng với khả năng xử lý tình huống nhạy bén; hệ thống xe đưa đón chất lượng cao; hãng có sự kết hợp tốt giữa dịch vụ di chuyển và lưu trú khi sở hữu máy bay riêng... đều là những điểm cộng của Vietravel.

Từ đầu năm nay, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng đột biến.

"Với lợi thế có văn phòng đại diện & chi nhánh đặt tại Ấn Độ, chúng tôi đánh giá đây là tiền đề phát triển quan trọng để giới thiệu đến du khách Ấn độ các hành trình tour xinh đẹp, khám phá Việt Nam với chất lượng tốt & chi phí tiết kiệm nhất, hứa hẹn Việt Nam sẽ tiếp tục là thị trường đc khách Ấn tin tưởng lựa chọn trong những hành trình tour sắp tới".

Cùng với doanh nghiệp lữ hành, các địa phương được đoàn khách ghé thăm cũng đã lên phương án chi tiết để đón tiếp một cách tốt nhất.

Đầu tháng 8, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị lữ hành về công tác tổ chức tiếp đón đoàn du khách Ấn Độ.

Các bên liên quan thống nhất phương án đón tiếp, bố trí phương tiện, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt đảm bảo chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi, ấn tượng tốt, đáp ứng được những yêu cầu riêng của đoàn khách.

Đây được xem là đoàn khách với quy mô và số lượng kỷ lục, đặt ra nhiều thách thức đảm bảo khâu điều hành đối với đơn vị lữ hành.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẵn sàng hỗ trợ tuyến du lịch khám phá vịnh Hạ Long, chuẩn bị những bài thuyết minh về điểm đến, sớm chuyển ngữ sang tiếng Hindi (ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ).

"Du khách chỉ cần quét mã QR để nghe thuyết minh giới thiệu về vịnh Hạ Long. Nếu được nghe thuyết minh bằng tiếng mẹ đẻ, du khách sẽ rất phấn khởi", bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết đã nhận được thông tin về đoàn khách và sẽ có các phương án hỗ trợ như bố trí nhân viên phục vụ, đón tiếp và bố trí khu vực đi riêng tại quần thể danh thắng Tràng An.

"Công tác đón tiếp không gặp nhiều khó khăn vì chúng tôi đã có kinh nghiệm đón lượng khách lớn", ông Mạnh nói và cho rằng việc hỗ trợ đoàn khách lớn sắp tới tạo tiền đề, thu hút các đoàn khách khác trong tương lai.