Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông, khi đại đa số người dân lo ngại rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Chỉ 33% số người tham gia cuộc khảo sát kéo dài bốn ngày cho biết họ tán thành cách Tổng thống Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng, trong khi 64% không tán thành.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ngang bằng với mức thấp nhất từng ghi nhận trong nhiệm kỳ trước của ông vào tháng 12/2017.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, mức độ tín nhiệm của Tổng thống Trump trong năm nay đã sụt giảm sau khi ông ra lệnh tấn công Iran cùng với Israel - một đồng minh của Mỹ. Cuộc xung đột nổ ra sau đó đã làm tê liệt hoạt động giao dịch dầu mỏ toàn cầu, châm ngòi cho đợt tăng giá xăng dầu gây áp lực nặng nề lên các hộ gia đình Mỹ, cũng như lên các đồng minh đảng Cộng hòa của ông Trump - những người đang nỗ lực bảo vệ thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ông Trump, người từng vận động tranh cử với cam kết kiềm chế lạm phát và tránh các cuộc chiến tranh kéo dài, ban đầu tuyên bố rằng cuộc xung đột với Iran sẽ chỉ diễn ra trong vài tuần. Tuy nhiên, Iran đã tỏ ra kiên cường và duy trì tình trạng gần như phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, ngay cả khi căng thẳng đã hạ nhiệt.

Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos, khoảng 80% người Mỹ được hỏi cho rằng, sự can thiệp của Mỹ ở Iran "sẽ tiếp diễn trong một thời gian dài". Chỉ 16% cho rằng xung đột có thể sẽ kết thúc trong vài tuần.

Trong một cuộc mít tinh chính trị tại Garden City (New York) vào tuần trước, ông Trump tuyên bố việc trả "thêm một chút tiền cho xăng dầu" là cái giá xứng đáng để đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là một trong những lý do ông đưa ra để biện minh cho cuộc chiến.

Trong suốt cuộc xung đột với Iran, Tổng thống Trump liên tục thay đổi giữa việc đe dọa leo thang căng thẳng và khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, chỉ 20% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến này là xứng đáng.

Những lo ngại về chiến tranh và giá xăng dầu đang khiến phe Cộng hòa bất an về hy vọng bảo toàn thế đa số mong manh tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos trong tháng này cho thấy, lần đầu tiên sau khoảng một thập kỷ, cử tri tin tưởng đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa trong việc quản lý nền kinh tế. Cụ thể, 38% cử tri được hỏi cho rằng đảng Dân chủ sẽ điều hành nền kinh tế tốt hơn, so với 35% ủng hộ cách tiếp cận của đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ cũng được đánh giá cao hơn về khả năng kiểm soát chi phí sinh hoạt.

Cách tiếp cận vấn đề nhập cư của đảng Cộng hòa vốn được ủng hộ nhiều hơn so với đảng Dân chủ trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump, nhờ vào việc giảm mạnh số lượng người vượt biên và các chiến dịch trấn áp trên toàn quốc do ông chỉ đạo. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đang dần mất lợi thế trong bối cảnh xảy ra các vụ đụng độ gây chết người và sự gia tăng đột biến số lượng người bị giam giữ, bao gồm cả trẻ em.

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, khoảng 40% cử tri được hỏi cho rằng đảng Cộng hòa có cách tiếp cận tốt hơn về chính sách nhập cư, so với 38% ủng hộ đảng Dân chủ. Khoảng cách 2 điểm phần trăm này là mức chênh lệch thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông Trump. Trước đó, đảng Cộng hòa từng dẫn trước tới 26 điểm phần trăm vào tháng 1/2025.