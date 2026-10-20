Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Trump xuống mức thấp kỷ lục ngay trước thềm bầu cử

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc vào ngày 19/10, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh người dân Mỹ lo ngại về giá xăng dầu tăng cao và dường như sẵn sàng “trừng phạt” đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 3/11 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Kết quả cuộc thăm dò kéo dài bốn ngày cho thấy, chỉ khoảng 31% người Mỹ được hỏi tán thành hiệu quả điều hành của ông Trump. Con số này giảm 1 điểm phần trăm so với hai tuần trước đó và là mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Khi được hỏi sẽ bỏ phiếu cho đảng nào nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngay hôm nay, khoảng 47% cử tri cho biết họ chọn đảng Dân chủ, trong khi 35% chọn đảng Cộng hòa. Khoảng cách 12 điểm nghiêng về phía đảng Dân chủ là mức chênh lệch lớn nhất trong chu kỳ bầu cử hiện tại. Điều này có thể củng cố hy vọng của đảng Dân chủ trong việc giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cách đây hai tuần cho thấy, đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa 7 điểm phần trăm, với tỷ lệ 44% so với 37%.

Đối với đảng Cộng hòa, việc mất quyền kiểm soát chỉ một trong hai viện của Quốc hội cũng đã đủ để gây khó khăn cho chương trình nghị sự của ông Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Sự sụt giảm đáng kể trong mức độ ủng hộ dành cho các ứng cử viên Quốc hội của đảng Cộng hòa chủ yếu xuất phát từ việc ngày càng có nhiều phụ nữ cho biết họ sẽ chọn đảng Dân chủ. Khoảng 50% cử tri nữ được hỏi nói sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, trong khi 32% chọn các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Cử tri nam cũng nghiêng về phía đảng Dân chủ, nhưng với khoảng cách hẹp hơn.

Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đã sụt giảm kể từ khi ông ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công quân sự vào Iran hồi tháng 2, cùng với đồng minh Israel. Hành động này đã kéo theo sự gia tăng đột biến của giá xăng dầu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến túi tiền của các hộ gia đình. Khoảng 68% cử tri được hỏi không tán thành cách ông Trump điều hành nền kinh tế, trong đó có 37% những người tự nhận mình là cử tri Đảng Cộng hòa.

Trong cuộc thăm dò, các cử tri đánh giá đảng Dân chủ là bên quản lý nền kinh tế tốt hơn so với đảng Cộng hòa, với tỷ lệ 40% so với 33%.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri về đảng phái là những khảo sát ở cấp quốc gia, mang đến cái nhìn tổng quát về việc người được hỏi muốn đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Mặc dù các cuộc thăm dò này phản ánh tâm lý công chúng trên phạm vi toàn quốc, chúng lại không nắm bắt được hết những sắc thái riêng biệt trong các cuộc đua tại từng tiểu bang và từng khu vực bầu cử - vốn là những yếu tố quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện và Hạ viện

Hơn 100 triệu người có khả năng sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, nếu tỷ lệ cử tri tham gia tương tự như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 12/10, khoản tiền kỷ lục 3,8 tỷ USD đã được chi cho các quảng cáo chính trị. Theo AdImpact, số tiền quảng cáo cao nhất tập trung vào các cuộc đua giành ghế Thượng viện Mỹ tại các bang chiến trường Texas, Ohio và Michigan. Riêng tỷ phú Elon Musk đã chi khoảng 366 triệu đô la để hỗ trợ đảng Cộng hòa.

Hiện tại, đảng Cộng hòa đang nắm giữ thế đa số với 218 ghế tại Hạ viện, so với 214 ghế của đảng Dân chủ. Có hai ghế trống và một nghị sĩ độc lập liên minh với đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ cần giành thêm bốn ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Đảng Dân chủ cũng đang tranh giành quyền kiểm soát Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa đang nắm giữ thế đa số với 53 ghế, so với 47 ghế của đảng Dân chủ. Với con số này, đảng Dân chủ cần giành thêm bốn ghế nữa để kiểm soát Thượng viện. Có khoảng 10 cuộc đua, bao gồm ở bang Maine, Ohio, Bắc Carolina, Iowa và Georgia, có thể quyết định kết quả cuối cùng.