Tỷ lệ đi bộ và xe đạp tại Việt Nam dưới 1%

Các tài liệu này nhấn mạnh vào việc quản lý các hành vi có nguy cơ cao như: nghiêm cấm sử dụng ma túy, rượu bia khi lái xe; tuân thủ tốc độ và khuyến cáo nên đi chậm hơn; đội nón bảo hiểm trên xe mô tô, xe máy; thắt dây an toàn trên ô tô; sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô và không sử dụng điện thoại khi lái xe từ ngày 1-1-2026.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá xe đạp và đi bộ là hai phương thức đi lại xanh và bền vững, do đó việc nâng cao an toàn giao thông cho đi bộ và xe đạp sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, các chuyến đi bộ và xe đạp đang chiếm tỷ trọng khá thấp (dưới 1%), trong khi nhiều quốc gia phát triển tỷ lệ này lên tới 10-20%. Trong thời gian tới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương thúc đẩy hoạt động đi bộ và xe đạp.