Tỷ giá USD/VND tăng lên mức cao nhất lịch sử, các ngân hàng liên tục niêm yết kịch trần

Trong phiên giao dịch hôm nay (7/11), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng thêm 25 đồng lên mức 24.283 VND/USD. Đây là mức tỷ giá trung tâm cao nhất lịch sử kể từ khi cơ chế này được NHNN áp dụng từ đầu năm 2016.

Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch nằm trong khoảng từ 23.069 - 25.497 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá mua - bán USD được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Dù tỷ giá trung tâm tăng mạnh, tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng vẫn tiếp tục kịch trần trong phiên hôm nay. Theo đó, tất cả ngân hàng lớn hiện đều niêm yết giá bán USD tại 25.497 VND/USD - mức giá cao nhất lịch sử, cao hơn cả giai đoạn tháng 4, tháng 5/2024. Đây cũng phiên thứ 13 liên tiếp, tỷ giá USD tại các ngân hàng được niêm yết sát và kịch trần.

Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 1.100 đồng, tương đương mức tăng 4,4%. Riêng trong tháng 10 và tháng 11, VND đã mất hơn 3% giá trị so với USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 6/11 ở mức 25.385 VND/USD, tăng tiếp 39 đồng so với phiên 05/11 và đưa tổng mức tăng từ đầu năm lên hơn 4,6%.

Tại thị trường tự do, sau khi giảm sâu trong phiên hôm qua, giá USD đã bật tăng trở lại trong sáng nay. Hiện, tỷ giá USD đang được các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch tại mức 25.720 VND/USD ở chiều mua và 25.820 VND/USD ở chiều bán, tăng mạnh 120 đồng so với mức khảo sát ngày hôm qua . Tính từ đầu năm, giá USD tự do hiện đã tăng khoảng 1.000 đồng, tương đương tăng 4%.

Tỷ giá USD trong nước bật tăng trong bối cảnh chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng vọt lên trên 105 điểm - mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2024.

Theo Reuters , USD đang dao động quanh mức cao nhất trong 4 tháng khi thị trường đón nhận chiến thắng áp đảo của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và đảng Cộng hòa cũng giành được đa số tại Thượng viện. Quyền kiểm soát Hạ viện vẫn còn là dấu hỏi, khi đảng Cộng hòa hiện đang nắm giữ đa số.

Một chiến thắng toàn diện của đảng Cộng hòa sẽ cho phép đảng này thực hiện những thay đổi lớn hơn về mặt lập pháp và có thể gây ra những biến động lớn hơn trên thị trường tiền tệ.

Các chính sách của Trump về hạn chế nhập cư bất hợp pháp, ban hành thuế quan mới và bãi bỏ quy định có thể thúc đẩy tăng trưởng và cả lạm phát, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Fed.

Nikos Tzabouras, chuyên gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch Tradu, cho biết: "Điều này có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và buộc Fed phải nới lỏng chính sách chậm hơn, điều này có lợi cho đồng đô la".

Theo công cụ theo dõi Fed của CME Group, sau cuộc bầu cử, thị trường hiện ghi nhận khoảng 70% khả năng Fed vẫn sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, giảm so với mức 77% vào phiên trước đó.

Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND đang chịu sức ép lớn từ thị trường quốc tế và nhu cầu ngoại tệ trong nước gia tăng, NHNN đang triển khai biện pháp kép để 'ghìm cương' tỷ giá.

Biện pháp đầu tiên được NHNN sử dụng là việc mở lại kênh phát hành tín phiếu sau gần 2 tháng tạm ngưng. Theo đó, từ ngày 18/10, NHNN đã bắt đầu chào thầu tín phiếu trở lại. Việc mở lại hoạt động chào bán tín phiếu cho thấy định hướng hút bớt thanh khoản VND trong hệ thống ngân hàng và có chiều hướng làm tăng lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng.

Với các ngân hàng cần nguồn hỗ trợ, NHNN vẫn sẵn sàng cho vay qua kênh OMO nhưng các nhà băng này phải chấp nhận mức lãi suất không rẻ, ở mức 4%/năm.

Việc sử dụng song song hai công cụ tín phiếu và OMO nhằm phục vụ mục tiêu kép là vừa đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, vừa giảm sức ép lên tỷ giá thông qua việc thu hẹp chênh lệch lãi suất USD - VND trên thị trường liên ngân hàng.

Trong bối cảnh tỷ giá vẫn tiếp tục leo thang, NHNN đã tiếp tục sử dụng biện pháp mạnh mẽ hơn là bán ngoại tệ can thiệp.

Theo đó, từ chiều ngày 24/10, NHNN đã tăng giá bán USD can thiệp niêm yết tại Sở Giao dịch lên 25.450 VND/USD. Đồng thời, theo một số nguồn tin trên thị trường liên ngân hàng, Nhà điều hành đã có thông báo tới các ngân hàng về việc nối lại hoạt động bán ngoại tệ can thiệp ngoại tệ theo hình thức giao ngay, tại mức tỷ giá 25.450 VND/USD – bằng mức giá can thiệp được NHNN đưa ra hồi tháng 4/2024.

Như vậy, NHNN đang sử dụng đồng thời cả hai công cụ là tín phiếu và bán ngoại tệ can thiệp để kiềm chế đà tăng của tỷ giá – tương tự giai đoạn quý 2 và đầu quý 3 vừa qua. Hoạt động điều hành của NHNN được đánh giá sẽ giúp kìm chế đà tăng nóng của tỷ giá, nhưng sẽ phần nào ảnh hưởng tới thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng.