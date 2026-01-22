TV Sony có thể không còn thuần Nhật, sắp có yếu tố Trung Quốc

Sony — thương hiệu điện tử Nhật Bản vốn gắn liền với hình ảnh "Made in Japan" trong tâm trí người tiêu dùng toàn cầu — đang đứng trước một bước ngoặt chiến lược lớn trong mảng TV và âm thanh khi chính thức mở cửa hợp tác với đối tác đến từ Trung Quốc. Cách tiếp cận mới này được giới phân tích đánh giá là cần thiết để đối phó với cạnh tranh gay gắt và thay đổi cấu trúc thị trường thiết bị giải trí gia đình, nhưng cũng đồng thời đánh dấu một bước xa hơn trong "hành trình toàn cầu hóa" hoạt động sản xuất, không còn thuần Nhật như truyền thống.

Theo đó, Sony đã ký kết một thỏa thuận chiến lược với TCL — tập đoàn điện tử lớn của Trung Quốc — nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất và thương mại trong mảng TV và âm thanh. Giao dịch không chỉ liên quan đến việc bán một phần mảng TV của Sony cho TCL, mà còn mở ra một chuỗi hợp tác toàn diện về phát triển sản phẩm và mở rộng thị phần tại nhiều thị trường trọng điểm.

Cụ thể, Sony đã bán một phần mảng kinh doanh TV cho TCL bao gồm một số hoạt động liên quan đến sản xuất và phân phối dòng TV LED cao cấp. Thương vụ này nằm trong khuôn khổ chiến lược chung nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ đến từ Trung Quốc khác như Hisense, Skyworth hay Xiaomi — những hãng đang chiếm thị phần lớn tại nhiều thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ. Việc chuyển một phần mảng này cho TCL giúp Sony tập trung hơn vào công nghệ lõi như OLED, hình ảnh và phần mềm xử lý hình ảnh, trong khi TCL chịu trách nhiệm mở rộng sản xuất quy mô lớn và tối ưu chi phí.

Sony có thể tận dụng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng rộng khắp của đối tác Trung Quốc để tối ưu hóa chi phí và gia tăng tốc độ tiếp cận các thị trường đang phát triển nhanh. Sự hợp tác này không đơn thuần là bán – mua tài sản, mà còn hướng tới liên minh chiến lược lâu dài giữa hai bên trong phân khúc điện tử tiêu dùng.

TCL, vốn nổi tiếng với khả năng sản xuất quy mô lớn và giá thành cạnh tranh, đã thể hiện tham vọng gia tăng tầm ảnh hưởng trên bản đồ toàn cầu khi lần đầu tiên hợp tác sâu với một thương hiệu lâu đời như Sony. Trong khi đó, Sony nhìn nhận việc này là bước đi chiến lược để bảo vệ lợi thế thị trường trong bối cảnh ngành TV toàn cầu đang đối mặt với áp lực giảm giá, chu kỳ sản phẩm ngắn và cạnh tranh công nghệ tăng tốc.

Cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và linh hoạt trong sản xuất là những lý do chính khiến các hãng điện tử Nhật như Sony phải xem xét lại mô hình kinh doanh truyền thống. Trong khi trước đây Sony tự sản xuất và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình, việc "chia sẻ" một phần mảng TV với đối tác nước ngoài cho thấy xu hướng "toàn cầu hóa sâu hơn" trong ngành điện tử tiêu dùng — không chỉ là mở nhà máy ở nước ngoài, mà còn là đồng sáng tạo sản phẩm và tối ưu công nghệ với đối tác nước ngoài.

Sony được thành lập năm 1946 tại Nhật Bản, hiện là một trong những tập đoàn công nghệ và giải trí lớn nhất thế giới, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử tiêu dùng, cảm biến hình ảnh đến trò chơi

TCL là doanh nghiệp Trung Quốc, thành lập năm 1981, hoạt động trong lĩnh vực màn hình hiển thị, thiết bị điện tử và kinh doanh Internet, với trọng tâm là mảng sản xuất TV. Công ty này hiện nằm trong nhóm những nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới.