T.V - cô gái tố Jack 4 năm trước rồi "quay xe", giờ ra sao?

Ồn ào chuyện tình cảm Jack lại “nóng” trở lại sau khi phía giọng ca Thiên Lý Ơi đăng bài thông báo đã nộp đơn tố cáo Thiên An, lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con nữ diễn viên. Lúc này, thông tin về T.V (SN 2000) - người từng đăng tải một video dài hơn 10 phút trên trang TikTok tố A. nói dối, gây xôn xao vào hồi giữa tháng 1 vừa qua cũng gây chú ý không kém.

Nhiều người tò mò về tình hình hiện tại của cô gái này. Thậm chí, muốn biết phản ứng của T.V trước động thái mới nhất của Jack. Bởi, thời điểm lên clip vào tháng 1, T.V tố A. là chủ mưu, đứng sau toàn bộ vụ việc, cô cũng chỉ là nạn nhân, không có mối quan hệ với Jack. 4 năm trước, T.V cũng là cô gái trong vụ đăng bài tố Jack "bắt cá hai tay", có con với Thiên An vào năm 2021.

Theo tìm hiểu, T.V đã đổi địa chỉ ID kênh TikTok có hơn 56N người theo dõi thành một kênh review thời trang. Hằng ngày, cô chăm chỉ đăng tải các clip review các sản phẩm đồ nữ. Mỗi clip, cô đều tự làm mẫu diện trang phục, lưu loát review cảm nhận, chất liệu, với giá bán giao động từ 30-400 nghìn đồng.

T.V chăm chỉ quảng cáo bán quần áo, đổi kênh TikTok thành review sản phẩm.

T.V vẫn ghim clip “bóc phốt” A. từ tháng 1 lên đầu trang TikTok, hiện đang thu về hơn 5 triệu lượt xem. Sau khi phía Jack đăng thông cáo báo chí vào tối 26/5, các clip mới nhất của T.V cũng bất ngờ tăng lượt tương tác đáng kể.

Trong đó, có nhiều cư dân mạng bình luận câu chuyện giữa Jack và Thiên An, hỏi về chia sẻ của T.V hoặc tình hình hiện tại của cô. Song, T.V giữ im lặng. Cho đến mới đây, khi có một netizen thắc mắc: “Chị tranh thủ bán hàng quá,...”, T.V liền phản hồi: “Công việc của mình làm 4-5 năm qua rồi bạn”.

T.V trả lời một bình luận nhắc đến Jack nhưng không chia sẻ gì thêm.

Ngoài việc bán hàng, thỉnh thoảng cô chia sẻ một vài khoảnh khắc đời thường như đi cafe cùng bạn bè, du lịch,...

Vào 4 năm trước, năm 2021, T.V chính là người lên tiếng tố Jack có quan hệ tình cảm với cô hơn 1 năm, bị lừa dối. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò Thiên An, đồng thời xin lỗi công chúng vì những chuyện đời tư bị mang ra bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội.

Song, đến giữa tháng 1/2025, cô T.V này lại bất ngờ đăng tải một đoạn video dài hơn 10 phút trên trang TikTok cá nhân, nhắc đến A. và và nói rằng chính A. là chủ mưu, đứng sau toàn bộ vụ việc.

“Vào tháng 8 năm 2021, em có lên một cái bài post về một bạn ca sĩ, tên là Jack, em có lên một cái bài post để nói về mối quan hệ của bạn này và chị A.”, T.V nói. Cô cho rằng bài viết và tất cả mọi thứ đều là do chị A. soạn và chị A. gửi cho mình, và chị A. cũng là người quyết định thời điểm sẽ lên bài và cũng như thời điểm A. sẽ lên tiếng.

"Hôm nay em cũng sẽ xác nhận luôn về mối quan hệ của em và cái bạn ca sĩ Jack này thì em và bạn này không có một mối quan hệ nào cả. Tất cả mọi thứ em ước lên đều là được chị A cung cấp cho", T.V nói.

Sau nhiều năm trôi qua, T.V quyết định lên tiếng vì muốn sau này có mối quan hệ mới hay kết hôn, có gia đình không bị mang tiếng "tiểu tam".

Tại thời điểm này, Thiên An cũng đã có động thái trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ: “Mình vừa nhận được thông tin vu khống, sai sự thật. Nhiều người cho rằng clip của bạn nữ kia đang nhắc đến mình dù bạn không nói rõ tên. Nếu bạn nói mình, bạn có thể kêu rõ tên mình.

Mình không muốn tranh chấp đôi co những chuyện riêng tư trên MXH như thế này nữa, vì những năm qua bản thân mình, con của mình, gia đình của mình đã gánh nhận đủ những thiệt hại to lớn về tinh thần.

Vì vậy, mình sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật. Xin chào mọi người!”.

Sau đó, Thiên An tiếp tục công khai hình ảnh, tin nhắn với T.V, tiếp đó là công khai chuyện đã làm mẹ 3 lần... gây "chấn động". Song, đến hiện tại, bài đăng tin nhắn với T.V và đính chính sự việc Thiên An vẫn giữ nhưng thông tin chuyện làm mẹ 3 lần đã bị cô gỡ bỏ/ẩn trên Facebook chưa rõ lý do.

Hiện, sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.