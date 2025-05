Tuyệt sắc giai nhân Việt khiến cả thế giới rơi lệ, nét đẹp lai Tây độc lạ ở showbiz không có người thứ 2

Huyền thoại nhan sắc và vẻ đẹp “độc bản” của điện ảnh Việt

Trong làng điện ảnh Việt Nam thập niên 60, khi nhắc đến những tuyệt sắc giai nhân làm say đắm lòng người, Kiều Chinh luôn là cái tên đứng đầu. Không chỉ là “tượng đài nhan sắc” của Sài Gòn hoa lệ, bà còn là biểu tượng hiếm hoi đưa điện ảnh Việt chạm ngõ Hollywood, để lại dấu ấn sâu đậm trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Sinh năm 1937 tại Hà Nội, NS Kiều Chinh bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Bà bước chân vào nghiệp diễn khi mới 15 tuổi sau khi chuyển vào miền Nam sinh sống, và nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Như Ngọc trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ (1957). Từ đây, cái tên Kiều Chinh bắt đầu tỏa sáng, trở thành một trong “Tứ đại mỹ nhân Sài Gòn” bên cạnh Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương và Thanh Nga.

NS Kiều Chinh thời trẻ

Kiều Chinh sở hữu vẻ đẹp lai Tây độc lạ, hiếm thấy trong showbiz thời bấy giờ: đôi mắt sâu cuốn hút, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú cùng thần thái quý phái. Dù diện áo dài truyền thống hay váy áo phương Tây, bà vẫn toát lên nét sang trọng, dịu dàng mà không ai có thể rời mắt. Cho đến nay, có lẽ ở showbiz Việt vẫn không thể tìm được ai sở hữu vẻ đẹp độc bản như bà.

Nét đẹp lai Tây độc đáo của nữ nghệ sĩ

Nữ diễn viên Việt hiếm hoi làm nên lịch sử tại Hollywood

Không chỉ chinh phục khán giả Việt, Kiều Chinh còn là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên tạo dựng được tên tuổi tại Hollywood. Với vốn tiếng Anh lưu loát và phong thái chuyên nghiệp, bà góp mặt trong nhiều bộ phim Mỹ như A Yank in Vietnam (1964), Operation C.I.A. (1965), Destination Vietnam (1968)… Đặc biệt, vai diễn trong The Joy Luck Club (1993) đã đưa tên tuổi bà vào danh sách “50 diễn viên khiến khán giả rơi lệ nhiều nhất thế giới” do Entertainment Weekly bình chọn – và bà là nghệ sĩ gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách danh giá này.

Suốt những năm qua, NS Kiều Chinh định cư tại Mỹ và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Bà từng tham gia các phim như The Children of An Lac (1980), Hamburger Hill (1987), Welcome Home (1989), Face (2001)... Bằng chính tài năng và sự bền bỉ, bà dần trở thành biểu tượng văn hóa gốc Á trong điện ảnh Mỹ. Năm 1996, phim tài liệu Kieu Chinh: A Journey Home về cuộc đời bà thậm chí còn giành giải Emmy danh giá.

Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần xuất hiện ở các thảm đỏ quốc tế

Bà cũng liên tục được vinh danh tại các lễ trao giải quốc tế như giải Thành tựu Suốt đời tại Liên hoan phim Phụ nữ Torino (2003), giải Đệ nhất diễn viên Việt Nam tại Đại hội Điện ảnh Á Châu, và gần nhất là giải Thành tựu Suốt đời tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á ở Los Angeles năm 2021.

Ở tuổi 88, Kiều Chinh gây sốc khi bất ngờ trở về Việt Nam, chuẩn bị tái xuất với sự án phim Chiếc Kén. Sau 10 năm mới trở về Việt Nam, NS Kiều Chinh đã chia sẻ: “Được đứng ở đây, bên những đồng nghiệp tài năng, cùng kể một câu chuyện rất Việt – với tôi là một điều tuyệt vời trong sự nghiệp.”