Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng các cuộc gọi mạo danh ngân hàng, công an, hay công ty điện lực nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Dưới đây là những thông tin cần thiết giúp bạn bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Chiêu trò "nâng hạn mức tín dụng" và sự cố tài khoản

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là kẻ gian giả danh làm nhân viên ngân hàng (thường là Vietcombank) để lừa đảo về "nâng điểm tín dụng".

Đối tượng sẽ gọi điện với giọng điệu chuyên nghiệp, đầy thuyết phục, thông báo rằng "tài khoản của bạn đang gặp sự cố" hoặc "bạn đã được duyệt nâng hạn mức thẻ tín dụng". Những thông tin này thường đánh vào tâm lý lo lắng hoặc vui mừng của nạn nhân, khiến họ mất cảnh giác.

Ngay sau đó, chúng sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin bảo mật như mã OTP, mật khẩu ứng dụng ngân hàng, số thẻ tín dụng, hình ảnh CCCD. Tinh vi hơn, chúng có thể dẫn dụ bạn cài đặt một ứng dụng giả mạo để chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng.

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, các số điện thoại thường được kẻ gian sử dụng trong chiêu lừa này bao gồm: 0236 688 8766, 0248 886 0469, 02888 865 154, 1900 355 561 và 02886 895 963. Chỉ một chút lơ là, người dùng có thể bị mất sạch tiền trong tài khoản.

Các chuyên gia an ninh mạng nhấn mạnh rằng Vietcombank và các ngân hàng khác không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mật khẩu hay cài đặt ứng dụng lạ qua điện thoại. Vì vậy, hãy tuyệt đối cảnh giác, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số lạ và luôn gọi đến tổng đài chính thức của ngân hàng để xác thực thông tin.

Giả danh công an, hù dọa liên quan đến vụ án

Đây là một trong những kịch bản lừa đảo tinh vi và nguy hiểm nhất, gây hoang mang tột độ cho nạn nhân.

Các đối tượng sẽ gọi điện, tự xưng là cán bộ điều tra thuộc cơ quan công an, sử dụng giọng điệu uy quyền, nghiêm trọng để thông báo rằng bạn có liên quan đến các vụ án lớn như "rửa tiền", "buôn bán ma túy" hay "lừa đảo xuyên quốc gia".

Chúng liên tục gây áp lực tâm lý bằng cách đe dọa về hậu quả pháp lý, thậm chí dọa sẽ ra lệnh bắt tạm giam nếu không hợp tác. Trong cơn hoảng loạn, nhiều người đã vội vàng làm theo yêu cầu, chuyển tiền vào một tài khoản được chỉ định để "bảo lãnh" hoặc "phục vụ điều tra".

Đáng chú ý, nhóm lừa đảo này thường sử dụng các số điện thoại như 0833 109 259 và 0853 975 728, khiến nạn nhân dễ lầm tưởng là số điện thoại thật của cơ quan chức năng.

Cơ quan công an khẳng định không bao giờ làm việc, điều tra hay yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại. Người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Khi nhận cuộc gọi tương tự, hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của công an hoặc đến trụ sở công an gần nhất để trình báo.

Giả mạo nhân viên điện lực, dọa cắt điện

Chiêu trò giả danh nhân viên điện lực để đòi nợ tiền điện là một "cái bẫy" mới mà nhiều người đang gặp phải. Kẻ gian thường gọi điện với giọng điệu khẩn cấp, thông báo "gia đình bạn đang nợ một khoản tiền điện lớn và sẽ bị cắt điện ngay lập tức nếu không thanh toán". Thủ đoạn này đánh vào tâm lý lo sợ bị gián đoạn sinh hoạt của các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Khi nạn nhân tỏ ra lo lắng, chúng sẽ lập tức hướng dẫn cài đặt một ứng dụng thanh toán giả mạo hoặc nhấp vào một đường link chứa mã độc. Mục đích của chúng là chiếm quyền kiểm soát điện thoại để đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Các số điện thoại thường được sử dụng để tạo lòng tin bao gồm 0889 050 231 và 0917 896 904.

Cơ quan chức năng khẳng định ngành điện lực không bao giờ yêu cầu khách hàng thanh toán qua các đường link lạ hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Mọi người được khuyến cáo không cung cấp thông tin, không truy cập vào các liên kết đáng ngờ và nên xác minh trực tiếp qua tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc website chính thức của công ty điện lực.

Những đặc điểm chung của cuộc gọi lừa đảo

Các cuộc gọi lừa đảo ngày nay có nhiều điểm chung, giúp chúng ta dễ dàng nhận diện nếu giữ được bình tĩnh:

Sử dụng đầu số quen thuộc: Kẻ gian thường dùng các đầu số cố định nội vùng như 028... (TP.HCM) hay 0236... (Đà Nẵng) để tạo cảm giác đây là một cuộc gọi hợp pháp từ cơ quan, doanh nghiệp trong nước.

Nhá máy để lừa cước quốc tế: Một chiêu khác là nhá máy từ các số quốc tế (+xxx). Khi người dùng tò mò gọi lại, họ sẽ bị trừ một khoản cước viễn thông rất lớn.

Lợi dụng công nghệ AI và Deepfake: Tội phạm mạng đã bắt đầu sử dụng công nghệ giọng nói nhân tạo (AI) và deepfake để giả giọng nhân viên ngân hàng, cán bộ nhà nước, khiến cuộc gọi trở nên đáng tin hơn.

Kịch bản tâm lý: Điểm chung lớn nhất là luôn đánh vào tâm lý sợ hãi, hoang mang hoặc lòng tham của nạn nhân. Chúng tạo ra một tình huống khẩn cấp, buộc nạn nhân phải hành động ngay lập tức để không còn thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng.

Làm thế nào để phòng tránh sập bẫy?

Để không trở thành nạn nhân, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Luôn cảnh giác với số lạ: Đặc biệt thận trọng với các cuộc gọi từ số có đầu số lạ hoặc đầu số quốc tế như + hoặc 00 ở đầu.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin: Không bao giờ cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ ngân hàng, hay hình ảnh giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai qua điện thoại. Hãy nhớ rằng các tổ chức chính thống không bao giờ yêu cầu những thông tin này.

Không cài đặt ứng dụng lạ: Tránh tải và cài đặt ứng dụng từ các đường link được gửi qua tin nhắn hay cuộc gọi.

Chủ động xác minh: Khi nhận được cuộc gọi đáng ngờ, hãy kết thúc cuộc gọi và tự mình tra cứu số điện thoại trên Google hoặc liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của ngân hàng, cơ quan công an, điện lực để kiểm tra lại thông tin.

Báo cáo và chặn số: Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy chặn ngay số điện thoại đó và báo cáo đến tổng đài 156 hoặc 5656 của nhà mạng. Đồng thời, cung cấp thông tin (kèm ghi âm nếu có) cho cơ quan công an gần nhất.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi, nguyên tắc vàng là: Bình tĩnh – Xác minh – Tuyệt đối không chuyển tiền.

Cuối cùng, đừng quên chia sẻ những thông tin cảnh báo này cho người thân và bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những người ít tiếp xúc với công nghệ, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng an toàn hơn.