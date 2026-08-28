Tuyệt đỉnh phim Việt đạt 3 tỷ view vì quá hay: Đôi chính khiến netizen khóc lụt MXH, không có phần 2 thì quá tiếc

Lâu lắm rồi Việt Nam mới có một bộ phim trọn vẹn và hấp dẫn như vậy.

Tối ngày 28/8/2026, bộ phim cảnh sát hình sự Lửa Trắng đã chính thức phát hành tập cuối (tập 22), khép lại một chặng đường dài đầy nghẹt thở, kịch tính và đong đầy nước mắt. Tập phim cuối cùng đã mang đến cho người xem một làn sóng cảm xúc bùng nổ. Từng tình tiết được đẩy lên cao trào, giải quyết triệt để mọi ân oán và để lại những dư âm vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả.

Ảnh: VTV

Tập cuối của Lửa Trắng là trận đánh tổng lực, quét sạch băng đảng tội phạm nguy hiểm Santana. Sau khi Lão Công chấp nhận khai ra toàn bộ sự thật để cứu Mai (Việt Hoa) và vào tù, Huân (em trai bà trùm Lan) đã bị lực lượng chức năng tóm gọn. Rơi vào đường cùng, bà trùm Lan liều lĩnh bắt Mai làm con tin hòng tìm đường tháo chạy, nhưng mọi ngả đường đều bị vây chặt và Lan (Thu Quỳnh) đã phải tra tay vào còng số 8.

Ảnh: VTV

Đáng chú ý, kẻ nội gián bấy lâu nay núp bóng trong đội hình sự - Tân - cũng đã chính thức lộ diện. Bị cấp trên cô lập tại một điểm chốt hoang vắng và cắt đứt hoàn toàn thông tin, Tân bồn chồn nhận ra mình đã bị lộ. Trận chiến khép lại bằng giọt nước mắt hối hận muộn màng của kẻ bán rẻ máu xương của đồng đội.

Màn phối hợp giữa Cương (Duy Hưng) và lực lượng công an cũng mang đến một cú lừa ngoạn mục. Trước trận đánh, Cương được giao một con chíp định vị, nhưng anh đã quyết định vứt nó vào bụi cây để tự mình tạo thế trận bất ngờ bảo vệ người thương. Đối diện với khoảnh khắc sinh tử, Cương và Mai đã xả thân để bảo vệ nhau.

Ảnh: VTV