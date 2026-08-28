Tuyệt đỉnh phim Việt đạt 3 tỷ view vì quá hay: Đôi chính khiến netizen khóc lụt MXH, không có phần 2 thì quá tiếc

Tối ngày 28/8/2026, bộ phim cảnh sát hình sự Lửa Trắng đã chính thức phát hành tập cuối (tập 22), khép lại một chặng đường dài đầy nghẹt thở, kịch tính và đong đầy nước mắt. Tập phim cuối cùng đã mang đến cho người xem một làn sóng cảm xúc bùng nổ. Từng tình tiết được đẩy lên cao trào, giải quyết triệt để mọi ân oán và để lại những dư âm vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả.
Tập cuối của Lửa Trắng là trận đánh tổng lực, quét sạch băng đảng tội phạm nguy hiểm Santana. Sau khi Lão Công chấp nhận khai ra toàn bộ sự thật để cứu Mai (Việt Hoa) và vào tù, Huân (em trai bà trùm Lan) đã bị lực lượng chức năng tóm gọn. Rơi vào đường cùng, bà trùm Lan liều lĩnh bắt Mai làm con tin hòng tìm đường tháo chạy, nhưng mọi ngả đường đều bị vây chặt và Lan (Thu Quỳnh) đã phải tra tay vào còng số 8.
Đáng chú ý, kẻ nội gián bấy lâu nay núp bóng trong đội hình sự - Tân - cũng đã chính thức lộ diện. Bị cấp trên cô lập tại một điểm chốt hoang vắng và cắt đứt hoàn toàn thông tin, Tân bồn chồn nhận ra mình đã bị lộ. Trận chiến khép lại bằng giọt nước mắt hối hận muộn màng của kẻ bán rẻ máu xương của đồng đội.
Màn phối hợp giữa Cương (Duy Hưng) và lực lượng công an cũng mang đến một cú lừa ngoạn mục. Trước trận đánh, Cương được giao một con chíp định vị, nhưng anh đã quyết định vứt nó vào bụi cây để tự mình tạo thế trận bất ngờ bảo vệ người thương. Đối diện với khoảnh khắc sinh tử, Cương và Mai đã xả thân để bảo vệ nhau.
Phân cảnh đắt giá nhất tập cuối có thể khẳng định là cảnh chia tay của Mai và Cương trước khi Cương đi đến "nơi xa". Tại đây, Cương đã thổ lộ lòng mình, nhờ cô cảnh sát - là Mai - chuyển lời đến Mai mà anh từng biết và yêu thương rằng "Anh yêu em". Ánh mắt của cả 2 đều chất chứa tình cảm, nhưng không thể đến được với nhau do thân phận khác biệt. Kết cục, Mai dặn Cương nhất định phải trở lại, và Cương nói đầy quyết tâm: "Chắc chắn".
Ngay sau khi tập cuối phát sóng, mạng xã hội đã thực sự bùng nổ, netizen đồng loạt "khóc lụt" vì quá xúc động trước cặp đôi chính. Đây là một cái kết quá đẹp và đầy tính nhân văn. Tất nhiên, cái kết này có thể chưa làm hài lòng hết tất cả mọi người, bởi khán giả vẫn còn quá nhiều điều luyến tiếc, nhưng đây cũng là một cái kết trọn vẹn, càng day dứt càng khó quên.
Bình luận của netizen:
- Liệu Cương và Mai rồi sẽ ra sao
- Khi Cương đã lập đại công phá vỡ toàn bộ đường dây của Pít Tơ Phê để chuộc tội, anh có cửa để danh chính ngôn thuận lấy Mai không nhỉ
- Chờ đợi phần 2 để thấy Mai và Cương đến với nhau
- Lão Công những năm cuối đời trong tù có biết được sự thật về Mai không nhỉ?
- Rồi bao giờ có phần 2. Như kiểu đang hay thì đứt dây đàn
- Có thể là khóc cạn tuyến lệ vì Cương và Mai
Có thể nói, Lửa Trắng là một bộ phim hoàn hảo khi các nhân vật từ chính đến phụ, từ tốt đến xấu, từ gián điệp đến người lương thiện đều được xây dựng ấn tượng đến vậy. Đó cũng là lý do trong thời gian chiếu, phim liên tục dẫn đầu rating cả nước và đạt hơn 3 tỷ lượt xem chỉ sau 20 tập. Thành công này cho thấy lâu lắm rồi phim Việt mới có một tác phẩm hình sự hay và chạm đến cảm xúc người xem mạnh mẽ như vậy. Khán giả đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối khi phim kết thúc và rần rần mong chờ phần 2 để giải quyết nốt những duyên nợ còn dang dở.
Nguồn: VTV