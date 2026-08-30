Tuyệt chiêu tự ký gửi hành lý sân bay chỉ trong 2 phút giúp bạn thoát cảnh xếp hàng

Xếp hàng chờ đợi để gửi hành lý luôn là nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hành khách trước mỗi chuyến bay, đặc biệt là vào những đợt cao điểm.

Thực tế tại các sân bay như Tân Sơn Nhất hay Nội Bài, hình ảnh những hàng dài xe đẩy chất đầy vali, thùng xốp nối đuôi nhau chờ đợi là điều vô cùng quen thuộc. Trong khi nhiều gia đình phải thấp thỏm nhìn đồng hồ vì sợ trễ chuyến, một bộ phận hành khách khác lại thong thả nhâm nhi cà phê nhờ biết cách tận dụng các ki ốt phục vụ tự động.

Hiện tại, Vietnam Airlines đã triển khai hệ thống làm thủ tục và gửi hành lý tự động tại nhà ga T2 Nội Bài, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cùng nhiều sân bay quốc tế khác. Tương tự, Vietjet cũng đang áp dụng mô hình này tại nhà ga T1 Tân Sơn Nhất. Dù mang lại sự tiện lợi vượt trội, hệ thống này vẫn chưa được khai thác tối đa do tâm lý e ngại công nghệ của một bộ phận hành khách, nhiều người vẫn giữ thói quen tìm đến nhân viên quầy truyền thống cho chắc chắn. Việc bạn chủ động chuyển sang luồng tự phục vụ không chỉ giúp bản thân tiết kiệm thời gian mà còn nhường lại không gian tại quầy cho người lớn tuổi hoặc các gia đình có trẻ nhỏ.

Hướng dẫn thao tác tự gửi vali cực nhanh và đơn giản

Để trải nghiệm quy trình hai phút này, bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn mã đặt chỗ trên điện thoại và đến khu vực ki ốt của hãng hàng không. Toàn bộ quy trình được thiết kế liên tục để bạn không phải di chuyển qua lại quá nhiều. Đầu tiên, bạn nhập mã đặt chỗ để máy tự động in thẻ lên máy bay cùng nhãn dán hành lý. Khi nhận được dải nhãn này, bạn chỉ việc vòng qua quai xách vali và dán chặt lại, đặc biệt lưu ý phải để phần mã vạch hướng ra ngoài để máy quét có thể đọc được thông tin.

Ngay sau khi dán nhãn, bạn kéo vali đến khu vực tiếp nhận hành lý tự động (Self-Bag Drop). Tại đây, bạn tự tay đặt hành lý lên băng chuyền và dùng máy quét mã vạch trên thẻ lên máy bay của mình. Hệ thống sẽ tự động cân trọng lượng, đối chiếu với tiêu chuẩn vé và từ từ đưa vali vào khu vực phân loại bên trong. Bước cuối cùng và cũng rất quan trọng là bạn cần giữ lại cuống thẻ hành lý nhỏ để làm căn cứ tra cứu trong trường hợp cần thiết.

Những lưu ý quan trọng để không bị máy từ chối

Mặc dù thông minh và tiện lợi, hệ thống máy tự động vẫn có những nguyên tắc tiếp nhận riêng mà bạn cần nắm rõ để tránh mất thời gian. Máy sẽ chỉ nhận những chiếc vali tiêu chuẩn, gọn gàng và đúng số ký quy định. Đối với những kiện hàng cồng kềnh, thùng xốp, đồ dễ vỡ, hành lý đóng gói đặc thù hoặc hành khách mang theo thú cưng, bạn bắt buộc phải di chuyển ra quầy truyền thống để nhân viên trực tiếp kiểm tra.

Bên cạnh đó, thời gian cũng là yếu tố quyết định. Hệ thống tự động được lập trình mốc thời gian đóng mở vô cùng nghiêm ngặt, thường kết thúc 50 phút trước giờ bay. Nếu bạn đến quá sát giờ khởi hành, máy sẽ từ chối nhận hành lý và bạn sẽ phải cuống cuồng tìm sự trợ giúp từ nhân viên mặt đất. Do đó, việc chủ động kiểm tra kỹ trọng lượng, kích thước vali từ ở nhà và đến sân bay đúng giờ chính là chìa khóa để bạn có một khởi đầu chuyến đi thảnh thơi và hiện đại nhất.