Tuyệt chiêu giải phóng dung lượng trên iPhone mà không cần xóa dữ liệu

Nhiều người thường chọn iPhone có bộ nhớ thấp để tiết kiệm chi phí, tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, thiết bị sẽ hết dung lượng lưu trữ và xuất hiện thông báo Storage Almost Full. Lúc này bạn sẽ không thể cài đặt ứng dụng, quay phim, chụp ảnh… và máy sẽ bắt đầu chạy ì ạch vì không có chỗ lưu trữ các tập tin tạm.



"Dế yêu" của bạn sẽ hoạt động chậm chạp khi hết dung lượng lưu trữ (Ảnh minh họa)

Một tín đồ của Apple mới phát hiện ra mẹo vô cùng đơn giản, nhưng có thể giúp giải phóng không gian lưu trữ của iPhone cũng như iPad mà không đòi hỏi phải xóa bớt dữ liệu, nhạc, ảnh, phim hay gỡ bớt cài đặt các app.

"Tôi có một chiếc iPhone 16GB và luôn phải chật vật với bộ nhớ quá ít. Một mẹo giúp tôi giành được thêm một số không gian lưu trữ là cố gắng 'thuê' (rent) một bộ phim có kích cỡ file lớn", tài khoản eavesdroppingyou chia sẻ trên Reddit.

Eavesdroppingyou đã sử dụng bộ phim "Lord of the Rings: The Two Towers" làm ví dụ. Theo anh, người dùng trước tiên nên kiểm tra phần bộ nhớ đã sử dụng và phần bộ nhớ còn trống của thiết bị bằng cách vào Settings > General > Storage & iCloud Usage.

Để mẹo phát huy hiệu quả, bộ phim mà người dùng chọn thuê từ iTunes cần phải có dung lượng lớn hơn phần bộ nhớ còn trống trên iPhone hoặc iPad.

Khi người dùng click vào nút Rent ngay cạnh bộ phim, một cảnh báo sẽ xuất hiện, cho biết không còn đủ không gian lưu trữ để thực hiện lựa chọn. Người dùng khi đó chỉ có thể lựa chọn OK hoặc Settings.

Lúc này, việc chọn Settings sẽ cho người dùng có được phần bộ nhớ còn trống trên thiết bị tăng lên so với trước.

Điều này là vì, khi cố gắng tạo chỗ chứa bộ phim, iPhone đã làm sạch các app cài đặt trên máy để loại bỏ bớt dữ liệu và các tập tin không còn cần thiết nữa.

"Điều này quả thực là thông minh. Tôi đã tăng dung lượng trống từ 800 MB lên 4.9 GB", một người dùng Reddit thử áp dụng mẹo nói trên bình luận.

Theo các tín đồ Táo khuyết, còn một mẹo khác để áp dụng tuyệt chiêu trên là. Khi cảnh báo "Cannot Download" xuất hiện, đừng chạm vào nó một lúc. Quá trình làm sạch các app dường như tự chạy cho tới khi bạn chọn OK hoặc Settings.