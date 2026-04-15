Tuyển Việt thắng liền 2 trận trên đất Australia, đạt thứ hạng đáng khích lệ trước loạt đối thủ mạnh

Chiều 13/4, U15 nữ Việt Nam bước vào trận đấu gặp U15 nữ Capital Football trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Commbank Emerging Championships 2026. Ngay phút thứ 4, Trương Khánh Chi thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm góc gần, mở tỉ số 1-0 sau tình huống thủ môn đối phương xử lý không tốt.

Đến phút 17, Quỳnh Lâm có pha đi bóng nỗ lực bên hành lang cánh, vượt qua hậu vệ đối phương trước khi chuyền thuận lợi để Khánh Chi dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0. Sang hiệp 2, phút 53, Khánh Chi tiếp tục thể hiện khả năng pressing ấn tượng khi gây áp lực tầm cao, giành lại bóng và phối hợp cùng đồng đội ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

U15 nữ Việt Nam không ngại khi phải đương đầu với những đối thủ cao lớn hơn.

Phút 56, U15 nữ Việt Nam để thủng lưới sau một tình huống mất tập trung bên cánh trái. Tiền đạo đối phương dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, bóng đi ngoài tầm với của thủ môn Hồng Anh, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng tái lập thế trận. Từ tình huống pressing tầm cao, bóng được đưa ra sau hàng phòng ngự đối phương và Khánh Chi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, ấn định chiến thắng 4-1.

Đến chiều 14/4, U15 nữ Việt Nam bước vào trận tranh hạng 9/10 với đội NSW Regional. Đội thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 21, từ quả phạt góc bên cánh trái của Kim Bình, Ma Ngọc Ánh tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm để đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0.

Trong hiệp 2, U15 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội giành chiến thắng 1-0.

Kết thúc giải đấu, U15 nữ Việt Nam xếp thứ 9/14 chung cuộc. Toàn đội sẽ lên đường trở về nước vào tối 15/4, khép lại chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Australia với nhiều kinh nghiệm bổ ích, hướng tới các mục tiêu phát triển trong tương lai.