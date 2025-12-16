Tuyển Việt Nam “vỡ trận” khó tin trước Malaysia, dễ trắng tay ở SEA Games

Tham dự SEA Games với sự thiếu vắng 2 cầu thủ Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát, tuyển futsal Việt Nam vẫn được đánh giá “cửa trên” hoàn toàn so với Malaysia – đội vừa thảm bại trước Thái Lan tới 1-7.

Thế nhưng, một cú sốc đã xảy ra và tuyển futsal Việt Nam đã sắm vai là nạn nhân. Đội quân của HLV Diego Giustozzi đã vỡ trận theo một kịch bản ít người hình dung ra.

Tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tốt và có bàn mở tỷ số khá sớm, khi trận đấu bước sang phút thứ 3. Thủ môn Malaysia bắt không tốt khi 2 nhịp không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Đa Hải băng vào sút bồi mở tỷ số.

Có bàn thắng sớm song tuyển futsal Việt Nam lại không tạo được thế trận lấn lướt. Thậm chí, các cầu thủ áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy quyết tâm của tuyển Malaysia.

Hệ quả là đến phút thứ 5, lưới của tuyển Việt Nam đã phải rung lên trước nỗ lực tấn công của Malaysia. Hàng thủ Việt Nam chơi thiếu tập trung và để cho Ahmad Harith Naim vượt qua dễ dàng rồi đánh bại Văn Tú ở tình huống đối mặt.

Bàn thua khiến tuyển Việt Nam như gặp vấn đề tâm lý. Các cầu thủ phối hợp không tốt và không tạo được nhiều pha hãm thành về phía cầu môn Malaysia. Thậm chí đến phút thứ 7, tuyển Việt Nam còn nhận bàn thua thứ 2, sau khi cầu thủ Syahir Iqbal Khan của Malaysia tung cú sút rất đẹp mắt.

Tuyển futsal Việt Nam đã vỡ trận trước Malaysia.

Chưa dừng lại ở đó, tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu “như mơ ngủ”, mắc nhiều lỗi phòng ngự và tiếp tục phải trả giá bằng bàn thua. Phút 18, tuyển Malaysia đã có bàn thắng khá dễ dàng để vượt lên dẫn ngược 3-1.

Sang hiệp hai, khi tuyển Việt Nam còn đang loay hoay ở mặt trận tấn công, hàng phòng ngự lại một lần nữa mắc lỗi để rồi phải trả giá. Phút 23, Syahir Iqbal Khan tung ra cú sút không quá khó nhưng vẫn đánh bại được thủ môn Văn Tú, khi thủ môn này dường như gặp vấn đề về tâm lý.

Việc bị dẫn ngược tới 1-4 khiến tuyển Việt Nam buộc phải dâng lên với hy vọng mong manh. Các cầu thủ áo đỏ liên tục dồn lên chơi power-play, song tất cả những gì họ làm được chỉ là một bàn gỡ ở phút 37 sau pha dứt điểm của Mạnh Dũng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 cho Malaysia. Đây là kết quả cực kỳ bất ngờ khi họ vừa để thua Thái Lan tới 1-7 và cũng bị đánh giá thấp hơn hẳn so với tuyển Việt Nam.

Cơn địa chấn này cũng đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó ở SEA Games năm nay. Dù đặt mục tiêu cạnh tranh HCV nhưng giờ đây, thầy trò HLV Diego Giustozzi đang có nguy cơ lớn trắng tay tại giải.

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 2-4 Malaysia.