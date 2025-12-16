Tuyển Việt Nam vào chung kết sau chiến thắng nghẹt thở, sẵn sàng tranh HCV với đội hạng 8 thế giới

Được đánh giá cao hơn khá nhiều, song tuyển futsal nữ Việt Nam (hạng 11 FIFA) lại gặp rất nhiều khó khăn trước Philippines (hạng 69 FIFA) ở trận bán kết SEA Games 33.

Với đẳng cấp cao hơn, tuyển futsal nữ Việt Nam sớm tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Suốt khoảng 10 phút đầu tiên, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng liên tục dứt điểm về phía cầu môn Philippines. Tuy nhiên, những cú sút của các cầu thủ áo đỏ lại thiếu độ chính xác để trở thành bàn thắng.

Tuyển futsal nữ Việt Nam nỗ lực thực hiện những pha xuống biên rồi căn ngang vào trong để dứt điểm. Song, phương án này cũng chưa mang tới hiệu quả khi Philippines chơi phòng ngự rất chủ động. Tuyển nữ Việt Nam sử dụng thêm nhiều phương án sút xa song cũng không thể tạo sự khác biệt. Có một số thời điểm, Philippines đã lấy lại thế trận, chơi đôi công sòng phẳng với tuyển nữ Việt Nam.

Thanh Ngân là người chơi tốt nhất bên phía Việt Nam trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên, các đồng đội của cô như Phương Anh, Bùi Thị Trang lại bỏ lỡ những cơ hội khá tốt, khiến tuyển futsal nữ Việt Nam không thể ghi bàn trong hiệp 1.

Sang hiệp hai, tuyển nữ Việt Nam vẫn nỗ lực dồn ép. Phải rất vất vả, các cô gái áo đỏ mới có được bàn mở tỷ số ở phút 25 sau một pha phối hợp khá bất ngờ. Đón đường chuyền vào của đồng đội từ chấm đá phạt chếch phía cánh phải, Nguyệt Vi đá nối rất tinh tế đưa bóng găm thẳng vào cầu môn trong sự bất lực của thủ môn Philippines.

Tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành vé vào chung kết SEA Games 33.

Bàn thắng chính là bước ngoặt của trận đấu, khiến tinh thần của tuyển nữ Việt Nam trở nên thoải mái hơn. Trong khi đó, các cầu thủ Philippines buộc phải dâng lên. Đội bạn cũng tạo được cơ hội song lại không tận dụng thành công.

Thời điểm cuối trận, Philippines dồn lên đá power-play với hy vọng tìm bàn gỡ. Song, các phương án của họ thiếu đi sự biến hóa, trong bối cảnh mà tuyển nữ Việt Nam đã chủ động dồn sức cho mặt trận phòng ngự.

Kết thúc trận đấu, tuyển nữ Việt Nam bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0. Về cơ bản, Thùy Trang và các đồng đội đã có một trận đấu vất vả hơn khá nhiều so với những gì người hâm mộ đã hình dung trước trận.

Chiến thắng giúp tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào chung kết, gặp đội thắng trong cặp bán kết 2 giữa chủ nhà Thái Lan vs Indonesia.

Rất nhiều khả năng Thái Lan với vị thế của đội hạng 8 thế giới, sở hữu đẳng cấp vượt trội, sẽ giành chiến thắng trước Indonesia. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ có trận “chung kết trong mơ” giống như kịch bản ở môn bóng đá nam giữa 2 đội U22.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển futsal nữ Việt Nam 1-0 Philippines

Đội hình xuất phát:

