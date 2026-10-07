Tuyển Việt Nam trắng tay, HLV Troussier đã đúng?

Kế hoạch mà HLV Troussier từng ấp ủ cho đội tuyển Việt Nam có thể sẽ được triển khai.

Sự khác biệt giữa AFF Cup và FIFA ASEAN Cup

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 22/6. Tới ngày 24/7, đoàn quân áo thi đấu trận ra quân gặp Timor Leste trên sân khách. Trong hơn 1 tháng chuẩn bị, thầy trò HLV Kim Sang-sik tập huấn cả ở Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời có 4 trận giao hữu quốc tế.

Quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 lại tương phản hoàn toàn. Đội tuyển Việt Nam chỉ có vài ngày để hội quân, di chuyển và tập luyện làm quen điều kiện thi đấu tại Indonesia.

Dù đối thủ ở 2 giải đấu có sự khác biệt, nhưng về mặt chủ quan, bản thân màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam cũng rất khác nhau do ảnh hưởng từ thời gian chuẩn bị.

Tại AFF Cup, tuyển Việt Nam thắng 7, hòa 1 và lên ngôi vô địch. Đoàn quân áo đỏ đánh bại cả Indonesia, Malaysia lẫn Thái Lan trên sân khách. Các cầu thủ tỏ ra sung sức. Lối chơi mà HLV Kim Sang-sik đề ra hoạt động hiệu quả. Các phương án được hoán đổi một cách linh hoạt tùy thời điểm.

HLV Kim Sang-sik chỉ có vài ngày chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026

Tới FIFA ASEAN Cup, tuyển Việt Nam thắng 2, thua 2 và chỉ xếp hạng tư chung cuộc. Quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn ngủi cùng sự xáo trộn liên tục về nhân sự khiến hệ thống của HLV Kim Sang-sik vận hành kém trơn tru. Đặc biệt ở trận tranh hạng ba với Malaysia, tuyển Việt Nam những phút cuối cần bàn gỡ nhưng không tạo được sức bật đủ lớn để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thời gian chuẩn bị quá ngắn rõ ràng đã tác động đến màn trình diễn của đoàn quân áo đỏ.

Kế hoạch của HLV Troussier

Về mặt thành tích, HLV Troussier không thành công cùng bóng đá Việt Nam. Nhưng ý tưởng về việc giúp các đội tuyển Việt Nam làm quen với các đợt tập trung ngắn ngày của ông nhận được sự đồng tình từ giới chuyên môn.

Nhà cầm quân người Pháp từng lên kế hoạch rút ngắn những đợt tập trung ĐTQG và U23 Việt Nam. Ông Troussier cho rằng cần ưu tiên thời gian thi đấu ở giải quốc nội của các cầu thủ, do đó việc tập trung đội tuyển trong thời gian dài là điều không cần thiết, gây ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu của các CLB.

HLV Troussier từng muốn các đội tuyển Việt Nam làm quen với việc tập trung ngắn hạn

Từ quan điểm này và căn cứ vào điều kiện thực tế của bóng đá Việt Nam, HLV Troussier tính toán quỹ thời gian dành cho mỗi đợt tập trung của đội tuyển sẽ là khoảng 1 tuần trước mỗi kỳ FIFA Days. Ông Troussier đánh giá đây là quỹ thời gian vừa đủ để đảm bảo công tác chuyên môn của đội tuyển, vừa đảm bảo lợi ích của các CLB và các giải quốc nội.

Trong tương lai gần khi vòng loại World Cup 2030 khởi tranh và giải đấu mới mang tên AFC Nations League được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ liên tục bận rộn trong các kỳ FIFA Days.

Đồng thời V.League cũng đã chuyển sang lịch thi đấu mà mỗi mùa giải vắt qua 2 năm thay vì gói gọn trong 1 năm như trước. Bên cạnh đó, các CLB Việt Nam cũng tham gia hàng loạt giải đấu quốc tế như Cúp C1, C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần làm quen với lịch thi đấu "chuẩn FIFA"

Sẽ khó xuất hiện nhiều những quãng thời gian chuẩn bị kéo dài 1 tháng như trước thềm AFF Cup 2026 nữa. Đã tới lúc, ý tưởng năm xưa của HLV Troussier nên được cân nhắc một cách nghiêm túc.

Thích nghi với nhịp thi đấu theo lịch trình của FIFA sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sẵn sàng hơn cho các đấu trường cấp châu lục. Đó cũng là một bước đi quan trọng trên con đường hướng tiến gần hơn tới giấc mơ giành vé tham dự World Cup.