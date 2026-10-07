Chốt thể thức vòng loại World Cup 2030: Việt Nam vào thẳng vòng 2, Malaysia "thoát hiểm" ngoạn mục

Vòng loại World Cup 2030 sẽ khởi tranh ngay từ đầu năm 2027.

Trong khi kế hoạch về giải đấu mới mang tên AFC Nations League chưa được thông qua, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chốt lịch trình và thể thức cho vòng loại World Cup 2030. Về cơ bản, các giai đoạn vòng loại vẫn tương tự như World Cup 2026. Tuy nhiên, do số đội dự World Cup 2030 vẫn chưa được chốt là 48 hay 64 nên có thể có sự khác biệt ở giai đoạn cuối vòng loại.

Vòng loại thứ nhất diễn ra tháng 3/2027 với sự góp mặt của 20 đội có thứ hạng FIFA thấp nhất. 20 đội được chia làm 10 cặp đấu thi đấu theo thể thức lượt đi-lượt về. 10 đội thắng cuộc sẽ bước vào vòng loại hai cùng 26 đội có thứ hạng cao nhất châu Á. Đáng chú ý, thời điểm bốc thăm là cuối năm 2026. Chính vì thế, BXH FIFA hiện tại gần như chắc chắn sẽ là căn cứ để xác định 20 đội phải thi đấu vòng loại đầu tiên.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang xếp thứ 17 châu Á nên đã nắm chắc tấm vé vào thẳng vòng loại thứ hai. Một số đội tuyển khác của khu vực Đông Nam Á dự kiến cũng vào thẳng vào loại thứ hai là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu hành trình vòng loại World Cup 2030 vào tháng 9/2027

Tuyển Malaysia từng có giai đoạn đối diện nguy cơ phải đá từ vòng loại thứ nhất. Nhưng với chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 cực kỳ thành công khi được cộng điểm trong cả 4 trận đấu, đội bóng áo vàng đã leo một mạch lên vị trí thứ 23 châu Á. Ở chiều ngược lại là đội tuyển Singapore. Đội bóng Đảo quốc Sư tử sau trận thua muối mặt 0-6 trước Malaysia đã tụt xuống vị trí 29 và nhiều khả năng sẽ bắt đầu từ vòng loại thứ nhất.

Vòng loại thứ hai có tổng cộng 36 đội góp mặt. Các đội được chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào vòng loại thứ ba. Thời gian dự kiến cho vòng loại thứ hai là từ tháng 9/2027 đến tháng 3/2028. Vòng loại thứ ba có 18 đội tham dự. Các đội được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Thời gian dự kiến cho vòng loại thứ ba là từ tháng 6/2028 đến tháng 6/2029.

Tiếp theo đó, tùy vào số lượng suất dự World Cup 2030 mà châu Á được phân bổ, AFC sẽ quyết định cách thức lựa chọn đội giành vé đến thẳng World Cup cùng vòng loại thứ tư hoặc thứ năm (nếu cần).

Đội tuyển Việt Nam mới 1 lần lọt vào vòng loại thứ ba (vòng loại World Cup 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo). Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Indonesia từng vào tới vòng loại thứ tư World Cup 2026 và Thái Lan góp mặt ở vòng loại thứ ba năm 2018.

Đội tuyển Việt Nam từng có chiến thắng lịch sử trước tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022

FIFA ASEAN Cup vừa qua đã cung cấp cho HLV Kim Sang-sik một cái nhìn toàn cảnh hơn về tương quan giữa đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển trong Đông Nam Á cũng như châu Á. Hi vọng quãng thời gian gần 1 năm tới sẽ giúp ông Kim xây dựng được lực lượng đủ để đoàn quân áo đỏ cạnh tranh tại vòng loại World Cup 2030.