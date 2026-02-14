Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 1-6 trước thềm giải đấu tranh vé World Cup

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn trước thềm Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 trận giao hữu với tuyển Trung Quốc. Ở trận đầu tiên, tuyển Việt Nam để thua với tỉ số 0-2. Sang tới trận đấu thứ hai, HLV Mai Đức Chung quyết định thử nghiệm chiến thuật. Tuyển Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công với đội bạn thay vì lùi thấp đội hình phòng ngự.

Lối chơi này giúp "Những chiến binh Sao Vàng" có 1 bàn thắng vào lưới tuyển Trung Quốc nhờ công của Thanh Nhã. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam phải nhận tới 6 bàn thua và kết thúc trận đấu với thất bại 1-6.

Tuyển Việt Nam (áo xanh) gặp nhiều khó khăn trước tuyển Trung Quốc

2 trận đấu với nhà ĐKVĐ châu Á mang tới nhiều bài học giá trị cho tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup nữ 2026. Thanh Nhã chia sẻ: "Đội tuyển nữ Trung Quốc có lối chơi mạnh mẽ, phối hợp đập nhả nhanh và va chạm rất quyết liệt. Khi thi đấu với những đối thủ như vậy, nếu mình không tranh chấp đủ mạnh mẽ và tập trung thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Qua tình huống ghi bàn vào lưới Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Khi bước vào trận đấu, tôi cần quyết liệt hơn, tự tin hơn để đóng góp nhiều hơn cho đội”.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ 1/3 đến 21/3 tại Australia. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội thành tích tốt nhất giành vé đến World Cup.