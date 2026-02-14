Quang Hải và Đình Bắc tỏa sáng, bóng đá Việt Nam bỏ xa Malaysia trên BXH châu Á

Lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2025/26 chứng kiến chiến thắng tưng bừng 4-0 của CLB CAHN trước Tampines Rovers (Singapore). Quang Hải lập cú đúp chớp nhoáng trước khi China và Đình Bắc ấn định tỉ số đầy ấn tượng cho đội chủ sân Hàng Đẫy.

CLB CAHN thắng đậm Tampines Rovers

Chiến thắng này không chỉ mở toang cánh cửa lọt vào tứ kết mà còn giúp CLB CAHN tích lũy thêm những điểm số quan trọng cho bóng đá Việt Nam trên BXH Cấp CLB châu Á.

Theo tính toán, CLB CAHN đã đạt điểm số 11,333 điểm trong mùa giải 2025/26. Tính đến sau loạt trận lượt đi vòng 1/8, bóng đá Việt Nam đạt số điểm tích lũy 9,667 điểm và đang đứng 11 châu Á trong mùa giải này. Với vị trí thứ 11, Việt Nam đang xếp trên một số nền bóng đá tên tuổi như Trung Quốc (7,133 điểm tích lũy), Malaysia (6,833 điểm).

BXH Điểm tích lũy Cấp CLB châu Á tính trong mùa giải 2025/26

Còn trên BXH cấp CLB châu Á tổng hợp 9 mùa giải gần nhất, bóng đá Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 7 khu vực Đông Nam Á nhưng đã gần bắt kịp vị trí thứ 6.

Nếu CLB CAHN tiếp tục thi đấu thành công và tiến sâu tại Cúp C2 châu Á, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ 6 khu vực Đông Á, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự AFC Champions League Elite – giải đấu danh giá nhất cho cấp CLB tại châu Á.