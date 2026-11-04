Tuyển Việt Nam thua đau phút cuối trước đội hạng 48 FIFA, chờ tái đấu sau 2 ngày để "đòi nợ"

Cuộc đọ sức này mở màn cho chuỗi 4 trận đấu chất lượng trong chuyến du đấu của các tuyển thủ Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam đang có chuyến du đấu tới Kyrgyzstan và sau đó sẽ tới Nga để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG 2026) (lịch cũ diễn ra vào tháng 12 năm nay, nhưng đã phải dời lịch sang tháng 3/2027), đồng thời hướng tới mục tiêu xa hơn là vòng loại Asian Cup 2028 diễn ra vào tháng 9/2027.

Đêm 3/11, trận đấu đầu tiên trong chuỗi 4 trận giao hữu của tuyển futsal Việt Nam đã diễn ra, với đối thủ là chủ nhà Kyrgyzstan. Dù đứng thứ 48 trên bảng xếp hạng FIFA, kém đội tuyển futsal Việt Nam 28 bậc, nhưng đội bóng Trung Á từng thắng 3-2 khi hai đội gặp nhau ở trận play-off tranh vé dự FIFA Futsal World Cup 2024.

Tuyển futsal Việt Nam được VFF tạo điều kiện du đấu tại Kyrgyzstan và Nga. (Ảnh: VFF)

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, tuyển Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, thể hình tốt và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, các học trò của HLV Djetybaev Nurjan liên tục gây sức ép lên phần sân Việt Nam. Đặc biệt, những pha lên bóng ở cánh phải với tốc độ của các ala khiến thủ môn Hồ Văn Ý phải hoạt động khá vất vả.

Phút thứ 6, từ một tình huống đá biên, Zhenishbek tung cú sút căng hướng về khung thành Việt Nam, tạo điều kiện để Bektur băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua, đội tuyển futsal Việt Nam chủ động điều chỉnh đội hình, củng cố hệ thống phòng ngự và tìm kiếm cơ hội phản công. Phút thứ 8, Đa Hải có pha xoay người dứt điểm rất mạnh, bóng chạm chân một cầu thủ chủ nhà đổi hướng đi ra ngoài. Tình huống này giúp các học trò HLV Diego Giustozzi thêm tự tin trong những phút tiếp theo.

Dù không kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha triển khai tấn công nhanh. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của CH Kyrgyz, các cơ hội rõ ràng chưa xuất hiện nhiều. Đội chủ nhà cũng không còn duy trì được sức ép như đầu trận, khiến tỷ số 1-0 được giữ nguyên sau hiệp 1.

HLV Diego Giustozzi đặt mục tiêu đưa tuyển futsal Việt Nam giành vé dự World Cup 2028. (Ảnh: VFF)

Sau giờ nghỉ, đội tuyển futsal Việt Nam có những điều chỉnh tích cực và chơi chủ động hơn. Khả năng kiểm soát bóng được cải thiện, các pha phối hợp cũng trở nên nhuần nhuyễn và tốc độ hơn, giúp đội khách tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

Phút 24, Thịnh Phát xoay người dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Bekbolot. Một phút sau, Công Đại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi đệm hụt bóng sau quả đá biên của đồng đội. Đến phút 27, Trọng Kiên tung cú sút rất mạnh, buộc thủ môn Bekbolot phải trổ tài cứu thua.

Ở chiều ngược lại, tuyển Kyrgyzstan cũng có một số tình huống đáp trả đáng chú ý. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Semetei, Zhenishbek và đồng đội đều không thể vượt qua sự tập trung của thủ môn Phạm Văn Tú.

Tuyển futsal Việt Nam hiện xếp hạng 20 thế giới. (Ảnh: AFC)

Trước sức ép cần thiết phải tìm kiếm bàn gỡ, HLV Diego Giustozzi quyết định triển khai power-play. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 35, sau một pha phối hợp bài bản, Từ Minh Quang – cầu thủ đảm nhiệm vai trò power-play – tung cú dứt điểm trực diện, đánh bại thủ môn đội chủ nhà, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Khi trận đấu chỉ còn 52 giây, thủ môn Bekbolot dâng cao và thực hiện đường chuyền chính xác để Shokhrukh tung cú sút chéo góc rất mạnh, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Kyrgyzstan.

Hai đội sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong trận giao hữu lượt về, diễn ra lúc 20h30 ngày 5/11 tại KFU Sports Complex (Bishkek). Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Nga và chơi 2 trận giao hữu vào các ngày 8/11 và 10/11.