Asian Cup 2027 lùi lịch giúp tuyển Việt Nam có thêm 5 ngôi sao, nhưng HLV Kim Sang-sik có ở lại?

Việc Asian Cup 2027 chuyển thời điểm tổ chức từ tháng 1 về tháng 12 khiến nhiều cầu thủ Việt Nam có cơ hội trở lại ĐTQG sau những ca chấn thương nặng.

Trong thông báo vào chiều nay (3/11), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết vì lý do khách quan, Asian Cup 2027 phải thay đổi thời gian tổ chức. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu. Địa điểm tổ chức vẫn được giữ nguyên là Ả Rập Xê Út.

Với tuyển Việt Nam, điều này khiến kế hoạch chuẩn bị phải thay đổi, khi VFF trước đó đã lên kế hoạch cho toàn đội sang Qatar tập huấn từ cuối tháng 12/2026. Tuy nhiên, việc giải hoãn lại hơn 11 tháng cũng giúp nhiều cầu thủ có cơ hội kịp bình phục hoàn toàn chấn thương.

Tuyển Việt Nam phải điều chỉnh kế hoạch sau thông báo của AFC. (Ảnh: TG)

Đầu tiên phải kể đến những trường hợp chấn thương nặng như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thái Sơn. Cả 3 cầu thủ này đều bị đứt dây chằng đầu gối.

Hiểu Minh và Thái Sơn lần lượt bị chấn thương vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, với mức độ rất nghiêm trọng: đứt dây chằng chéo trước (ACL) và rách sụn chêm gối phải. Tới thời điểm hiện tại, cả hai đã có gần 10 tháng điều trị. Tuy nhiên để có thể trở lại sân tập cùng CLB và thực hiện các bài tập cường độ cao, Hiểu Minh và Thái Sơn vẫn cần thêm thời gian.

Đó là chưa kể đến việc kể cả khi có thể trở lại thi đấu, họ cũng không thể một sớm một chiều lấy lại phong độ và cảm giác chơi bóng như trước.

Hiểu Minh phải về nước trên xe lăn sau VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: Linh Đan)

Với Bùi Vĩ Hào, tiền đạo này bị đứt dây chằng gối trái vào tháng 7/2026. Đáng nói, cầu thủ này cũng vừa mới bị đứt dây chằng cổ chân vào mới năm ngoái.

Chấn thương hiện tại khiến Bùi Vĩ Hào bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2026/27. Tuy nhiên giống như Hiểu Minh và Thái Sơn, việc Asian Cup lùi lịch đến cuối tháng 12/2027 mới khởi tranh giúp họ có thể hi vọng vào việc lấy trở lại ĐTQG và tham dự giải đấu này.

Một người đàn anh khác cũng phải phẫu thuật đầu gối và bỏ lỡ của mùa giải này giống Bùi Vĩ Hào là Đỗ Duy Mạnh. Hậu vệ sinh năm 1996 sang Mỹ vào tháng 9/2026 để điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm đầu gối. Trước đó, Duy Mạnh được HLV Kim Sang-sik điền tên dự AFF Cup 2026, nhưng đã xin rút lui. Dự kiến, Duy Mạnh phải đến giữa năm sau mới có thể trở lại.

Duy Mạnh quyết định sang Mỹ để điều trị dứt điểm chấn thương dai dẳng. (Ảnh: NĐ)

Hai trường hợp khác chấn thương nhẹ hơn nhưng cũng gặp may khi Asian Cup 2027 lùi lịch là Xuân Son và Hoàng Hên.

Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái khi tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 (cuối tháng 9, đầu tháng 10), đồng thời đã gặp vấn đề về đầu gối từ trước đó. Anh cần nghỉ ngơi khoảng 3 tháng nên ban đầu tưởng như đã lỡ hẹn với Asian Cup 2027.

Trong khi đó, Xuân Son phải rời FIFA ASEAN Cup 2026 ngay sau trận ra quân vì chấn thương gân kheo. Tiền đạo này phải nghỉ hết tháng 11, sau đó mới có thể quay trở lại tập luyện cường độ cao vào tháng 12. Đó cũng là lý do người hâm mộ lo ngại Xuân Son khó có được phong độ cao nhất khi Asian Cup 2027 diễn ra theo lịch cũ.

Tuy nhiên, ngoài câu chuyện của các cầu thủ, còn có một vấn đề khác VFF cần đặc biệt quan tâm. Đó là hợp đồng của HLV Kim Sang-sik. Thỏa thuận giữa hai bên hiện có thời hạn đến tháng 2/2027, tức sau khi Asian Cup khép lại (theo lịch ban đầu). Nhưng giờ đây khi giải đấu này đã bị lùi đến tháng 12/2027, các bên sẽ phải cùng ngồi bàn bạc lại.