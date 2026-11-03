CLB V.League làm điều chưa từng có tại Việt Nam, nhận được bao nhiêu tiền từ CĐV?

Đây là đội bóng đầu tiên ở Việt Nam công khai mã QR để người hâm mộ đóng góp tiền ủng hộ.

Mới đây, CLB Thanh Hóa đã thông tin về đợt kêu gọi CĐV chung tay cùng đội bóng sau khi công khai mã QR để mọi người cùng quyên góp.

Sau 8 ngày (từ 23/10 đến 30/10), CLB Thanh Hóa nhận được 32.222.695 đồng từ 123 cá nhân, tổ chức. Trường hợp ủng hộ cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất là 2 nghìn đồng. Toàn bộ danh sách ủng hộ cũng đã được CLB Thanh Hóa công khai.

Đội bóng xứ Thanh đã gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và người hâm mộ đã luôn dành tình cảm, sự tin tưởng, đồng hành và tiếp thêm động lực cho đội bóng trong suốt thời gian qua.

“Mỗi sự ủng hộ, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, góp phần tiếp thêm sức mạnh để đội bóng xứ Thanh vững bước trên hành trình phía trước”, trang chủ đội bóng nhấn mạnh.

CLB Thanh Hóa đang gặp khó khăn về tài chính và phải kêu gọi sự chung tay của người hâm mộ. (Ảnh: VPF)

Mùa này 2026/27 đánh dấu bước ngoặt tiếp theo của bóng đá xứ Thanh khi Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã tiếp nhận đội bóng đá Thanh Hóa từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Chủ tịch mới của đội bóng hiện là doanh nhân Lê Xuân Tưởng.

Trong bối cảnh gặp khó khăn về tài chính tác động không nhỏ tới việc chuẩn bị lược lượng cho mùa giải mới, CLB Thanh Hóa vẫn cho thấy sự lì lợm khi thắng 2, hòa 2, thua 2 sau 6 vòng, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với 8 điểm.

Đây là sự cố gắng của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp nhằm nỗ lực vượt khó. Tuy nhiên để duy trì được một đội bóng ổn định, ít nhất trụ hạng thành công tại V.League sẽ là một hành trình đầy gian nan phía trước với CLB Thanh Hóa.

Cục diện V.League sau vòng 6. (Ảnh: VPF)

Trong quá khứ, từng có một đội bóng khác được người hâm mộ quyên tiền ủng hộ. Đó là CLB Nam Định. Ấy là thời điểm cuối mùa 2018, một hòm quyên góp đã được khán giả mang đến sân Thiên Trường, với mong muốn chung tay cùng đội bóng trong thời điểm tài chính khó khăn.

Tuy nhiên khác với CLB Thanh Hóa mùa này, việc làm tại V.League 2018 với CLB Nam Định là do các CĐV chủ động đề xuất và thực hiện.