Tuyển Việt Nam đá 2 trận trước thềm World Cup, đấu đội châu Đại Dương kèm điều kiện đặc biệt

Đây là bước chuẩn bị cuối cùng của thầy trò HLV Roland trước thềm U17 World Cup 2026.

Tuyển U17 Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc và chỉ sau đây 4 ngày (6/11) sẽ tiếp tục lên đang sang UAE tập luyện. VFF đang dành những nguồn lực tốt nhất để thầy trò HLV Roland trước khi tới Qatar dự U17 World Cup 2026. Trong chuyến đi sắp tới, U17 Việt Nam sẽ chơi 1 trận giao hữu với đội U17 UAE, đồng thời thi đấu 1 đấu tập kín với U17 Fiji.

U17 Việt Nam có 2 tháng chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. (Ảnh: MD)

Với U17 UAE, đội bóng này không được dự U17 World Cup 2026. Vì thế dàn cầu thủ chuẩn bị thi đấu với U17 Việt Nam thực chất là lứa U16 UAE chuẩn bị dự vòng loại U17 châu Á 2027. Giải đấu này cũng khởi tranh trong tháng 11 năm nay (8/11 đến 20/11), giống như U17 World Cup 2026 (19/11 đến 13/12).

Trước đó ở vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 UAE 3-2 ở lượt cuối vòng bảng, qua đó giành vé dự giải thế giới.

Trong khi đó, U17 Fiji sẽ là một đối thủ đồng trang lứa với U17 Việt Nam. Đội bóng này nằm ở bảng H U17 World Cup 2026 cùng Tây Ban Nha, Maroc và Trung Quốc. Vì lý do chuyên môn, cả hai đội Việt Nam và Fiji thống nhất đây sẽ là trận đấu tập kín, không có sự góp mặt của truyền thông.

HLV Roland được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam tạo nên dấu ấn ở U17 World Cup 2026. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Với U17 Việt Nam, đội đã hội quân từ tháng 9, tập luyện 1 tháng tại Hà Nội, sau đó tập huấn ở Hàn Quốc. Tại đây, đội quân của HLV Roland chơi 3 trận giao hữu, với kết quả thua U18 Seoul FC 1-4, thắng U17 Cheonan FC 5-0 và thắng CLB trường Trung học Shinpyeong 4-2/

Theo HLV Cristiano Roland, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là duy trì cường độ thi đấu đã đạt được tại Hàn Quốc, đồng thời hoàn thiện thể trạng và thể lực để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U17 Bỉ (20/11), U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11). Theo điều lệ giải, ngoài hai đội nhất nhì mỗi bảng, 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất cũng sẽ giành quyền lọt vào vòng loại trực tiếp.