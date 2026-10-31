Việt kiều châu Âu bùng nổ ở V.League: Có quốc tịch Việt Nam chưa? Còn đủ tuổi đá SEA Games không?

Cú ra chân uy lực từ cự ly hơn 25m của tiền đạo Việt kiều này khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải ôm hận.

Phút 90+3, khi rất nhiều khán giả nghĩ tới một kết quả hòa, sân Hàng Đẫy bất ngờ bùng nổ với một siêu phẩm. Một cầu thủ áo tím lao đi ở khu vực giữa sân, vượt qua sự truy cản của Hoàng Đức, nhanh mắt tìm khoảng trống giữa những bóng áo đỏ đang đứng trước mặt, rồi tung cú sút xa uy lực từ cự ly hơn 25m.

Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến Đặng Văn Lâm cố bay người hết cỡ cũng không thể chạm tới. 2-1 cho CLB Hà Nội. Đội chủ nhà ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại ứng viên vô địch là CLB Ninh Bình tại vòng 6 V.League 2026/27.

Trên khán đài, bầu Hiển cũng vỗ tay ăn mừng trong sự vỡ òa. Bàn thắng đó trở thành một món quà sinh nhật tuổi 64 không thể cảm xúc hơn mà CLB Hà Nội dành cho ông. Và cái tên tạo nên khoảnh khắc ấy là tân binh Việt kiều vừa được đội bóng Thủ đô đưa về từ châu Âu: Aymeric Faurand-Tournaire.

Aymeric thoát khỏi sự truy cản của Hoàng Đức rồi sút xa tung lưới Văn Lâm. (Ảnh: TG)

Aymeric Faurand-Tournaire sinh năm 2004, mang trong mình hai dòng máu Pháp – Việt Nam và hiện đang có quốc tịch Pháp. Anh thi đấu tại V.League 2026/27 theo diện cầu thủ Việt kiều.

Chân sút này bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2022, chinh chiến tại nhiều giải đấu hạng dưới của Pháp. Mùa giải 2025/26 vừa qua, Aymeric Faurand-Tournaire chơi 9 trận tại Ligue 2 và 3 trận tại Cúp Quốc gia Pháp, cùng với đó là 17 trận đấu ở hạng 5 cho đội dự bị Stade Lavallois.

Đáng chú ý, tiền đạo 22 tuổi đã ghi được 3 bàn thắng trong 3 lần ra sân ở Cúp Quốc gia Pháp. Tính rộng hơn, anh có được tổng cộng 9 bàn và 1 kiến tạo ở mùa giải trước.

Với chiều cao 1m81, Aymeric Faurand-Tournaire được kỳ vọng sẽ có thể tỏa sáng khi trở về Việt Nam. Cầu thủ này có thể chơi được ở vị trí trung phong, hộ công và tiền đạo cánh phải. Và quả thực sau quãng thời gian thích nghi, anh đang dần khẳng định được vai trò tại CLB Hà Nội.

Khoảnh khắc vỡ òa của Aymeric với bàn thắng đầu tiên tại V.League. (Ảnh: TG)

Aymeric Faurand-Tournaire ra sân cả 7 trận đấu của đội bóng Thủ đô từ đầu mùa, trong đó có 3 trận đá chính, chơi tổng cộng 300 phút. Số phút thi đấu trung bình của cầu thủ này chỉ hơn 40 phút/trận, tuy nhiên sự tiến bộ là điều được nhìn trong giai đoạn vừa qua.

Từ việc chỉ được sử dụng 10-15 phút trong 2 vòng đầu, Aymeric Faurand-Tournaire dần được HLV Harry Kewell tin tưởng. Anh bắt đầu đá chính và chơi cả 90 phút trong trận thắng Bắc Ninh FC 1-0 tại vòng 3, rồi tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát khi CLB Hà Nội đấu CLB CAHN và Đà Nẵng.

Đến trận gặp Ninh Bình vào tối qua (31/10), cầu thủ 22 tuổi được tung vào sân ở phút 73 và đã tỏa sáng để mang về thắng lợi đầy cảm xúc cho đội nhà.

Aymeric gieo sầu cho Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Lâm và cả dàn sao của CLB Ninh Bình. (Ảnh: TG)

Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Aymeric Faurand-Tournaire hiện được định giá 100.000 euro, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Đây vẫn là con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung ở V.League, tuy nhiên việc thực hiện thương vụ này cho thấy CLB Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng ở anh. Theo tìm hiểu, hợp đồng của Aymeric Faurand-Tournaire với đội bóng Thủ đô có thời hạn đến hết tháng 6/2028.

Và trong hoàn cảnh Đỗ Hoàng Hên phải nghỉ tới hết năm 2026 vì chấn thương, Aymeric Faurand-Tournaire có thể trở thành một phương án thay thế đáng chờ đợi ở hành lang phải trong sơ đồ tấn công của CLB Hà Nội.

Bàn thắng vào lưới CLB Ninh Bình sẽ là cột mốc đáng nhớ cho hành trình trở về quê hương của Aymeric Faurand-Tournaire. Và biết đâu, đây sẽ cú huých tinh thần để cầu thủ này bứt lên mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu được nhập quốc tịch Việt Nam và cống hiến cho ĐTQG trong tương lai (Aymeric đã quá tuổi dự SEA Games 2027).



