Tuyển Việt Nam thiếu vắng hàng loạt cầu thủ trước thềm giải Đông Nam Á

Đội tuyển U19 Việt Nam đã trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Trong chuyến tập huấn, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã thi đấu 4 trận giao hữu với các “quân xanh” gồm U20 và U22 của Đại học Shizuoka Sangyo, Đại học Tokai Gakuen cùng đội B của CLB Shimizu S-Pulse.

Các trận đấu tập được đánh giá mang ý nghĩa chuyên môn quan trọng trong quá trình rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và nâng cao khả năng thích nghi cường độ thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, việc cọ xát với các đội bóng giàu thể lực, tốc độ và tổ chức chiến thuật tốt giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời tạo cơ sở để BHL đánh giá, lựa chọn đội hình tối ưu.

Đội tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026

Đáng tiếc, U19 Việt Nam sẽ không có được đầy đủ lực lượng cho giải U19 Đông Nam Á 2026 sắp diễn ra. Nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt chưa thể hội quân do đang thi đấu cho CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng Nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 còn phải song song đảm bảo việc học văn hóa và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau buổi tập ngày 26/5, đội tuyển U19 Việt Nam rút gọn danh sách từ 29 xuống còn 25 cầu thủ. Toàn đội sau đó sẽ di chuyển vào TP.HCM và lên đường sang Indonesia vào ngày 28/5.

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6 tại Indonesia. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng đối với U19 Việt Nam trong hành trình hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.